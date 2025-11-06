Réinventer le stockage énergétique : Mecaware et TERAPOLIS officialisent leur partenariat au Solar & Storage

À l’occasion du Salon Solar & Storage Live Paris, Mecaware – producteur de métaux stratégiques recyclés à partir de déchets de batteries et TERAPOLIS – producteur d’énergies renouvelables, officialisent un partenariat novateur destiné à intégrer la recyclabilité des batteries dès la conception des projets énergétiques territoriaux. Vous avez dit économie circulaire !

Un partenariat visionnaire au service de la circularité énergétique TERAPOLIS incarne une nouvelle génération d’entreprises engagées à repenser la façon de produire de l’électricité. Portée par une vision audacieuse, l’entreprise conçoit et déploie des solutions d’énergie renouvelable performantes adaptées aux besoins des territoires, notamment à travers l’agrivoltaïsme.

Couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du stockage énergétique

Animée par la volonté d’intégrer des solutions concrètes de durabilité, favorisant la seconde vie des batteries et la valorisation de leur potentiel environnemental et industriel au cœur de son modèle, TERAPOLIS recherchait un partenaire capable de soutenir ses ambitions de recyclabilité et de circularité. De son côté, la cleantech Mecaware a mis au point une technologie de recyclage innovante capable d’extraire et de valoriser les métaux stratégiques contenus dans les batteries en fin de vie ou rebuts de production. « En s’associant à Mecaware, TERAPOLIS intègre un maillon technologique clé pour garantir la durabilité et la circularité de ses projets énergétiques, posant ainsi les bases d’un nouvel écosystème industriel responsable » poursuit Benoît Samanos – COO chez Mecaware. Grâce à un procédé en circuit fermé, sans acides ni sulfates, l’entreprise garantit une solution propre, circulaire et éco-efficiente, conciliant performance industrielle et respect de l’environnement. Son modèle agile repose sur le déploiement d’usines compactes, implantées près des gisements de déchets, réduisant ainsi les investissements initiaux et optimisant la supply chain. En unissant leurs expertises, TERAPOLIS et Mecaware ambitionnent de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur du stockage énergétique, depuis la conception des projets jusqu’à la valorisation des métaux stratégiques issus des batteries en fin de vie, posant ainsi les bases d’un nouvel écosystème durable et souverain.

Renforcer la souveraineté européenne de la filière énergétique

Les deux entités ont profité du Salon Solar & Storage Live Paris pour officialiser la signature de leur partenariat. « TERAPOLIS cherche à s’associer avec des acteurs de référence sur toute la chaîne de valeur de ses centrales photovoltaïques. C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat avec Mecaware, qui doit nous permettre de concevoir des projets toujours plus intégrés et durables. Penser le démantèlement des parcs et le recyclage des batteries dès la phase de conception est un gage de notre engagement envers les générations futures au travers d’une transition énergétique responsable » confie Jean-Baptiste Casedevant, directeur des opérations de TERAPOLIS. Alors que les besoins en stockage d’énergie ne cessent de croître et que l’Europe reste fortement dépendante des importations de métaux stratégiques en provenance d’Afrique ou d’Asie, la souveraineté industrielle et énergétique devient un enjeu majeur pour le continent. Dans ce contexte, TERAPOLIS et Mecaware partagent l’ambition commune de bâtir une filière énergétique européenne durable, circulaire et autonome. À ce jour, le stockage stationnaire est soumis aux obligations européennes de recyclabilité des batteries pour une meilleure protection de notre environnement et pour la défense de la souveraineté européenne sur les matériaux critiques.

« Transformer un défi environnemental en opportunité industrielle »

Parmi les métaux et matériaux stratégiques qui peuvent être régénérés et réutilisés pour produire de nouvelles batteries grâce au recyclage, on trouve le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre ou encore le fer. TERAPOLIS fait le choix avant-gardiste d’initier une dynamique en faveur de la recyclabilité du stockage stationnaire, dès la conception de ses systèmes, se positionnant ainsi comme un acteur moteur du développement d’une filière européenne de recyclage des batteries. L’expertise unique de Mecaware permet de réinjecter les métaux de la batterie ( lithium, cobalt, nickel cuivre et fer) dans la chaîne industrielle européenne, contribuant ainsi à sécuriser l’approvisionnement local et à réduire la dépendance aux importations tout en soutenant la transition énergétique du continent. “Ce partenariat nous permet de transformer un défi environnemental en opportunité industrielle. Chaque projet que nous portons témoigne du fait que l’innovation et la responsabilité peuvent avancer main dans la main pour construire une filière énergétique où la ressource se régénère. Mecaware et TERAPOLIS montrent la voie” conclut Benoît Samanos – COO chez Mecaware.