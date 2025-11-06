Mersen prÃ©sente Ã  EnergaÃ¯a ses innovations pour un futur solaire

Mersen participera Ã EnerGaÃ¯a les 11 et 12 dÃ©cembre prochains Ã Montpellier. Lâ€™entreprise y prÃ©sentera ses derniÃ¨res innovations, conÃ§ues pour accompagner lâ€™Ã©volution rapide des standards dans les centrales photovoltaÃ¯ques de grande puissance, avec des offres adaptÃ©es au 800 V AC et prÃªtes pour le passage au 2000 V DC. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs du solaire et du stockageÂ !

Face Ã la montÃ©e en puissance des installations utility-scale, les exigences techniques Ã©voluent rapidement. Le 800 V AC sâ€™impose aujourdâ€™hui comme un standard recherchÃ© pour ses gains en efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et en coÃ»ts dâ€™installation. Mersen y rÃ©pond avec des solutions robustes et Ã©prouvÃ©es, dÃ©jÃ adoptÃ©es sur de nombreuses installations. Seul fabricant europÃ©en proposant Ã la fois des fusibles et des interrupteurs-sectionneurs Ã fusibles, Mersen garantit une compatibilitÃ© et une performance optimales.

RÃ©pondre aux nouvelles exigences du marchÃ©

Lâ€™Ã©volution la plus marquante de ces derniers mois concerne le passage au 2000 V DC, prochaine Ã©tape majeure pour les grandes fermes solaires Ã onduleurs centraux. En effet, en augmentant la tension Ã puissance Ã©quivalente, les installations intÃ¨grent davantage de modules par chaÃ®ne Ã un courant rÃ©duit. Ainsi, les pertes de puissance, les sections de cÃ¢bles, et le nombre de composants Ã installer sont Ã©galement moindres. Le rÃ©sultat : des Ã©conomies notables sur les coÃ»ts dâ€™installation (CAPEX), un meilleur rendement global, et une amÃ©lioration du coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© (LCOE).Â Â« Le marchÃ© Ã©volue rapidement vers des architectures toujours plus puissantes. Notre mission est dâ€™accompagner cette transition en proposant des solutions fiables, dÃ©jÃ largement adoptÃ©es pour les systÃ¨mes en 1500 V DC / 800 V AC, et prÃªtes pour le passage Ã 2000 V DC. Ces innovations constituent des leviers majeurs pour accroÃ®tre la performance des installations tout en optimisant les coÃ»ts. Le salon EnerGaÃ¯a sera lâ€™occasion privilÃ©giÃ©e dâ€™Ã©changer avec les acteurs du secteur sur ces enjeux technologiques et stratÃ©giques Â» assure Aida Antoli, responsable produit, Mersen.

Une offre conÃ§ue pour les besoins des centrales solaires de demain

Les solutions proposÃ©es par Mersen sont pensÃ©es pour accompagner cette Ã©volution structurelle du marchÃ©. En anticipant les normes Ã venir et en travaillant en Ã©troite collaboration avec les fabricants dâ€™onduleurs, lâ€™entreprise dÃ©veloppe et conÃ§oit des Ã©quipements compatibles avec les tensions plus Ã©levÃ©es, tout en garantissant sÃ©curitÃ©, fiabilitÃ© et conformitÃ©. Sur son stand, Mersen proposera des dÃ©monstrations de ses derniÃ¨res innovations et viendra Ã la rencontre des professionnels du secteur pour rÃ©pondre aux enjeux de performance, dâ€™optimisation des installations et de maÃ®trise des coÃ»ts dans un contexte de forte croissance des Ã©nergies renouvelables.

EncadrÃ©

Informations pratiques

Dates :Â 11 & 12 dÃ©cembre 2025

Lieu :Â Parc des Expositions de Montpellier

Salon :Â Forum EnergaÃ¯a 2025

Stand :Â Hall A4 â€“ stand B25