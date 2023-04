RÃ©gilait parie sur le solaire avec Urbasolar : un rayon de soleil sur un nuage de lait

Situé en Saône-et-Loire, l’industriel agro-alimentaire Régilait a confié à Urbasolar la solarisation de la toiture de son nouveau bâtiment logistique. Où quand le photovoltaïque devient une opportunité de décarbonation pour l’industrie !

Acteur de référence dans le milieu industriel agro-alimentaire, Régilait est spécialisé dans le conditionnement de lait en poudre et lait concentré. Pour répondre à un besoin de stockage supplémentaire sur son site de production historique à St Martin-Belle-Roche, l’entreprise a lancé la construction d’une extension. Soumis aux exigences de la classe ICPE, ce nouveau bâtiment a été l’occasion pour le groupe de s’inscrire dans une démarche durable.

880 MWh d’électricité verte par an

Intégrant dès sa conception les contraintes techniques d’une « solarisation », Régilait souhaitait au travers d’un bâtiment « PV READY » répondre aux nouveaux enjeux énergétiques de la filière industrielle et s’engager dans une démarche de décarbonation de sa chaine logistique. Mise en service à l’été 2022, la centrale photovoltaïque s’étend sur 6 000 m² de toiture et est capable de fournir chaque année 880 MWh d’électricité verte.

Une réalisation qui entre pleinement dans la politique RSE de la société.

C’est à Urbasolar que Régilait a décidé de confier la conception, le développement, la construction, le financement et l’exploitation de cette centrale solaire. Le groupe européen, producteur d’énergie renouvelable et spécialiste du solaire photovoltaïque sur grandes toitures en France, a développé des solutions innovantes pour répondre aux nouveaux besoins des industriels en matière d’énergie, convaincu que le photovoltaïque a un rôle majeur à jouer dans la crise énergétique que traverse le continent européen. Avec cette centrale solaire, Régilait s’inscrit ainsi pleinement dans une démarche d’efficacité énergétique en faveur des énergies renouvelables et pour la transition énergétique. Cette réalisation contribue à améliorer la qualité constructive du bâtiment et entre pleinement dans la politique RSE de la société.