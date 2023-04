Avaada Group : un financement d’un milliard de dollars pour la fabrication d’hydrogÃ¨ne vert et de modules PV

Avaada Group obtient un financement d’un milliard de dollars américains pour la fabrication d’hydrogène vert et de modules solaires photovoltaïques, ainsi que pour la croissance de sa plateforme d’énergie renouvelable, auprès de Brookfield. Cette opération s’inscrit dans le cadre de son plan de levée de fonds de 1,3 milliard de dollars américains.

Avaada a annoncé aujourd’hui avoir levé 1,07 milliard de dollars américains pour financer ses projets d’hydrogène vert et d’ammoniac vert en Inde, dans le cadre de son plan de levée de fonds de 1,3 milliard de dollars américains. Brookfield Renewable, via son Brookfield Global Transition Fund (BGTF), investira jusqu’à 1 milliard de dollars américains dans Avaada Ventures Private Limited. Global Power Synergy Public Company Limited (“GPSC”) investira 68 millions de dollars américains dans Avaada Energy Private Limited afin d’alléger la dette et de soutenir la croissance. Le groupe est également en pourparlers avancés avec des investisseurs potentiels pour lever 200 millions de dollars américains supplémentaires.

Une usine de fabrication de lingots, de cellules et de modules d’une capacité de 3 GW

Avaada Group fourbit ses armes pour affronter le thème de la transition énergétique mondiale et s’est diversifié dans la fabrication d’hydrogène vert et d’ammoniac vert. Le groupe a également étendu sa présence dans la chaîne d’approvisionnement de l’énergie solaire photovoltaïque avec la fabrication de cellules et de modules solaires. Actuellement, la société Avaada exploite un portefeuille d’énergies renouvelables d’environ 4 GW et prévoit d’atteindre 11 GW d’ici à 2026. Récemment, la société Avaada a remporté un appel d’offres dans le cadre du programme PLI (Production Linked Incentive) lancé par le gouvernement indien pour la mise en place d’une usine de fabrication de lingots, de cellules et de modules d’une capacité de 3 GW.

Une entreprise intégrée ‘du sable à la molécule’

Vineet Mittal, président et fondateur de Avaada Group, a commenté la situation : « Avaada Group est un acteur de premier plan dans le domaine de la transition énergétique en Inde, qui construit une entreprise intégrée ‘du sable à la molécule’ alignée sur la transition énergétique mondiale vers la décarbonisation. Je suis ravi d’accueillir Brookfield pour nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance. Cette collaboration nous permettra de saisir des opportunités intéressantes, car nous jouons un rôle essentiel pour répondre à la croissance exponentielle de l’énergie durable et nous positionner à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale. Je suis par ailleurs reconnaissant à GPSC pour son soutien continu dans l’accomplissement de notre mission, qui est de tenir la promesse d’un avenir durable pour la postérité ». Nawal Saini, Nawal Saini, Directeur général, Énergie renouvelable et transition, Brookfield, a ajouté : « Nous sommes heureux d’investir dans Avaada par l’intermédiaire du Brookfield Global Transition Fund, qui se concentre sur les investissements qui accélèrent la progression vers une économie à zéro émission nette de carbone. Ce partenariat stratégique s’appuiera sur les antécédents mondiaux de Brookfield, son accès au capital et son expertise opérationnelle, ainsi que sur la forte empreinte locale d’Avaada, afin de concrétiser leur vision de l’activité de transition énergétique. La société Brookfield reste déterminée à soutenir la prochaine génération de technologies d’énergie propre et à contribuer aux aspirations de l’Inde en matière d’énergie nette zéro. »