JinkoSolar annonce ses rÃ©sultats financiers du premier trimestre 2023

JinkoSolar l’un des fabricants de modules solaires les plus importants et les plus innovants au monde, vient de publier ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023. Et autant dire qu’ils sont plutôt bons !

« Nous sommes ravis d’apporter des améliorations d’une année à l’autre dans les expéditions de modules, les revenus totaux et la marge brute. Les prix du polysilicium étant volatils au premier trimestre, nous avons ajusté notre stratégie de chaîne d’approvisionnement pour contrôler efficacement les coûts. Parallèlement, le ratio d’expédition de produits de type N a approché près de 50 % de nos expéditions totales de modules grâce à leur grande efficacité et à notre solide réseau de commercialisation mondial, qui ont partiellement contribué à l’amélioration de notre rentabilité » confie Xiande Li, président-directeur général de JinkoSolar.

Le marché se fluidifie

La marge brute était de JinkoSolar de 17,3 %, contre 15,1 % au premier trimestre 2022. La rentabilité au premier trimestre est restée sous la pression des frais de surestaries – frais que la ligne maritime vous impose pour ne pas avoir sorti son conteneur rempli de votre marchandise des installations du terminal portuaire dans les temps – sur le marché américain. JinkoSolar pris des mesures proactives pour résoudre ce problème et a constaté récemment une amélioration progressive de l’efficacité du dédouanement et de la taille de ses expéditions vers le marché américain. Alors que l’entreprise s’attend à faire des progrès efficaces, elle s’attend à ce que ses expéditions vers le marché américain augmentent graduellement au cours des prochains trimestres.

Le PV est devenu la deuxième plus grande source d’énergie en Chine

La croissance de la demande photovoltaïque au premier trimestre est restée forte malgré certains facteurs saisonniers. Le marché chinois a bénéficié de la baisse des prix du PV et des retards dans les projets PV à partir de 2022. Les nouvelles installations de PV ont atteint 33,7 GWc, soit une augmentation de 154,8 % d’une année sur l’autre. En conséquence, l’installation cumulée de PV a dépassé celle de l’hydroélectricité pour la première fois, faisant du PV la deuxième plus grande source d’énergie en Chine. De plus, les exportations de cellules et de modules solaires de la Chine vers les marchés étrangers sont restées fortes au premier trimestre. Les expéditions totales de modules et de cellules à l’étranger ont atteint 13,1 milliards de dollars américains au premier trimestre, ce qui représente une augmentation de 15,3 % d’une année sur l’autre. Depuis le deuxième trimestre, alors que les jeux de prix entre les différents segments de la chaîne d’approvisionnement se sont relativement stabilisés, le prix du polysilicium a commencé à baisser modérément et les prix actuels des modules ont été suffisamment attractifs pour améliorer l’économie de nombreux projets photovoltaïques.

Nous sommes optimistes quant à la demande du marché mondial

« Avec plus de volumes de production progressivement libérés au cours de l’année, nous pensons que les pénuries d’approvisionnement en polysilicium s’atténueront et que la baisse des prix du polysilicium libérera une forte demande du marché. Les principaux fabricants devraient augmenter leur part de marché grâce à une gestion plus solide de la chaîne d’approvisionnement, à leur présence sur le marché et à la puissance de leur R&D et de leurs produits. Nous sommes optimistes quant à la demande du marché mondial et aux opportunités offertes par les nouvelles technologies en 2023. Nous continuerons d’investir dans la R&D et les capacités avancées de type N pour renforcer notre leadership de type N en termes de capacités de production de masse, de performances des produits et de coûts. Récemment, notre principale filiale d’exploitation détenue majoritairement, Jiangxi Jinko, a émis avec succès des obligations convertibles d’un montant principal de 10 milliards de RMB pour soutenir l’expansion avancée de la capacité de type N » poursuit Xiande Li.

À la fin du premier trimestre, nos expéditions cumulées de modules de type N dépassaient 16 GW

La deuxième phase de capacité de 11 GW de cellules TOPCon à Jianshan a atteint sa pleine production et le rendement moyen produit en masse des cellules TOPCon de type N de 182 mm a atteint 25,3 %. JinkoSolar a également amélioré sa chaîne écologique de type N, améliorant constamment ses avantages concurrentiels globaux du module de cellules de tranche de type N, en améliorant la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les matériaux clés et auxiliaires, l’itération des technologies de base et l’amélioration des processus. A l’instar de sa technologie, les performances de ses produits et ses coûts s’améliorent continuellement. « Nous prévoyons de maintenir sa position de leader dans l’industrie. À la fin du premier trimestre, nos expéditions cumulées de modules de type N dépassaient 16 GW, fournissant un soutien à des centaines de projets dans le monde au cours de l’année écoulée. En janvier 2023, nous avons lancé la famille de panneaux Tiger Neo de deuxième génération. L’efficacité du module de la famille Tiger Neo améliorée de 445 Wc pour 54 cellules, 615 Wc pour 72 cellules et 635 Wc pour 78 cellules atteignait respectivement 22,27 %, 23,23 % et 22,72 %. D’ici la fin de 2023, nous prévoyons que l’efficacité des cellules de type N produites en série atteindra 25,8 %, ce qui améliorera encore les performances de nos modules de type N » précise Xiande Li.

Près de 70% de cellules de type N

Et Xiande Li de conclure : « Nous sommes confiants dans notre capacité à accroître encore notre compétitivité et notre rentabilité sur le marché mondial, grâce à notre chaîne industrielle mondiale continuellement améliorée et à nos technologies et produits de pointe de type N. D’ici la fin de 2023, nous prévoyons que la capacité des cellules de type N représentera plus de 70 % de notre capacité de cellules solaires. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre objectif d’expédition de modules fixé au début de l’année, les modules de type N représentant environ 60 % des expéditions totales de modules. Nous prévoyons que nos expéditions de modules se situeront entre 16,0 GW et 18,0 GW pour le deuxième trimestre 2023 ».