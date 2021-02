Refinancement de Photosol : De Gaulle Fleurance & AssociÃ©s a accompagnÃ© les prÃªteurs

PHOTOSOL a obtenu un financement de 160 millions d’euros pour financer une partie de son portefeuille de centrales photovoltaïques en exploitation, totalisant une capacité de 169 MWc. C’est l’un des plus importants financements réalisés cette année dans le marché solaire français. Ce refinancement a été mené par un pool bancaire composé de la Banque Postale, de Bpifrance, et de la Caisse d’Epargne CEPAC. Cette opération permettra à PHOTOSOL, l’un des premiers développeurs et producteurs indépendants d’énergie solaire de France, de préserver son indépendance et de maintenir sa compétitivité sur ce marché d’avenir. De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin et Jonathan Souffir, associés, Claire Hass, Adrien Serf et Lily Ravon, avocats) a conseillé le pool bancaire. « Nous sommes fiers d’avoir contribué au succès de ce projet d’envergure et au refinancement de ces centrales photovoltaïques qui permettent d’alimenter l’équivalent de 80 000 personnes par an en électricité 100 % renouvelable », explique Jonathan Souffir. « Après une année 2020 très active pour le secteur des énergies vertes, c’est un nouveau pas pour la transition énergétique ! »