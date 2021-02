Ashurst conseille Natixis dans le cadre du premier projet d’énergie solaire (IPP/PPP) en Ouzbékistan

Ashurst Paris a conseillé Natixis pour l’octroi d’un financement à National Electric Grid of Uzbekistan JSC, garanti par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (IBRD), afin de couvrir les obligations de paiement des offtakers pour le projet photovoltaïque Nur Navoi de 100MW. Le projet solaire Nur Navoi est financé par Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar), la Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement et est le premier IPP (Projet Indépendant de Production)/PPP (Partenariat Public Privé) à atteindre le bouclage financier en Ouzbékistan. Ce projet solaire va contribuer à augmenter la capacité du réseau électrique national ouzbek au troisième trimestre 2021 et produira 270 gigawattheures d’électricité par an à partir de ressources d’énergie solaire, soit suffisamment pour alimenter plus de 31 000 foyers et empêcher le rejet de 156 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Cette centrale solaire illustre les efforts mis en œuvre par l’Ouzbékistan pour produire de l’énergie propre, renforcer la sécurité de l’approvisionnement et lutter contre le changement climatique.