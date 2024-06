RÃ©fÃ©rendum : Les Suisses votent favorablement pour la loi accÃ©lÃ©rant le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables

Une grande majorité des Suisses (68,72%) a approuvé dimanche 9 juin dernier par référendum la loi sur l’électricité visant à accélérer le développement des énergies renouvelables, selon les résultats officiels définitifs. Cette loi, soutenue par de grandes ONG comme le Fonds mondial pour la nature (WWF) et Greenpeace, a pour objectif de garantir “un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables”, alors que le pays alpin espère atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

“La population suisse a pris une décision importante pour notre approvisionnement en électricité”, a salué l’Alliance pour un approvisionnement en électricité sûr et abordable, regroupant les partisans de la loi. Greenpeace souligne qu’avec cette “victoire”, “le nucléaire devient obsolète” et presse le groupe énergétique suisse Axpo de “fixer une date butoir pour l’arrêt rapide et définitif de l’exploitation des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Beznau”. “Ceux-ci comptent parmi les plus vieux encore en activité sur la planète et posent des problèmes de sécurité insolubles”, indique l’ONG dans un communiqué.

Le vote s’est tenu dans un contexte particulier, quelques semaines après la condamnation de la Suisse, début avril, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour son manque d’initiatives contre le réchauffement climatique. La loi “est un jalon important pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement” en Suisse, en particulier en hiver, a souligné dimanche le ministre de l’Environnement et de l’Energie, Albert Rösti, en conférence de presse.