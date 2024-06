Monabee lance une offre de stockage avec batterie physique mais aussi virtuelle

Spécialiste de l’autoconsommation solaire depuis plus de 12 ans, Monabee élargit ses services en lançant une offre complète permettant aux particuliers de stocker l’énergie produite par leurs panneaux solaires. L’entreprise propose désormais à ses clients une batterie physique mais aussi une batterie virtuelle. Vous avez dit branché ?

Monabee accompagne les particuliers depuis plus de 12 ans sur le chemin de l’efficacité énergétique. Au-delà du conseil et de l’installation de panneaux solaires, l’entreprise développe depuis ses débuts des solutions de domotique solaire pour surveiller et optimiser en direct la production et la consommation d’énergie. L’entreprise étoffe désormais sa gamme de services en proposant à ses nouveaux clients de bénéficier d’une batterie pour stocker l’électricité produite qui n’est pas directement consommée.

Une offre adaptée à tous les besoins : batterie virtuelle ou physique

En 2023, le stockage de l’électricité par batterie a connu une croissance inédite : +130% l’an dernier dans le monde (par rapport à 2022) selon l’AIE. Monabee répond ainsi à une demande croissante des consommateurs qui souhaitent optimiser leur installation solaire. Monabbe propose ainsi une batterie physique à ses clients. Cependant, afin de permettre aux propriétaires d’installation solaire d’avoir un système de stockage sans la contrainte d’un équipement physique, Monabee lance également sa batterie virtuelle en partenariat avec Urban Solar Energy : un service permettant de stocker son énergie de manière illimitée. Le principe est simple : lorsqu’en journée les panneaux solaires produisent de l’énergie, le surplus d’électricité non consommé est automatiquement comptabilisé et crédité sur un compte personnel en ligne (comme pour un compte en banque). Ensuite lorsque l’installation solaire ne produit pas ou pas assez (la nuit ou les jours de faible ensoleillement), l’électricité de la batterie virtuelle est utilisée avant celle du réseau, grâce à un décompte automatique.

Pour une “autoconsommation différée”

“Depuis la création de Monabee, notre volonté est d’accompagner nos clients dans leurs projets photovoltaïques afin de rentabiliser leur installation et d’optimiser leur taux d’autoconsommation. Cette offre de stockage est une brique supplémentaire que nous proposons pour valoriser sa production d’énergie. Pour les consommateurs, cette “autoconsommation différée” permet de diminuer sa dépendance au réseau électrique et donc de réaliser des économies, en produisant chez soi, pour soi. Nous sommes ravis de proposer ainsi une solution pour maximiser l’autoconsommation de l’électricité produite par les panneaux solaires”, explique Clara Trevisiol, cofondatrice de Monabee.

Quid de Monabee ?

Cofondée en 2012 par Clara Trevisiol et Vianney Fichet, Monabee aide les particuliers et les entreprises à prendre la main sur leur énergie en devenant producteurs de leur propre consommation. Elle équipe et sécurise les utilisateurs dans la production d’énergie solaire et optimise les consommations grâce à un pilotage intelligent des flux d’énergie. Elle s’appuie sur une gamme d’équipements connectés innovants qui mesurent et pilotent en temps réel les consommations électriques. L’entreprise propose aussi des batteries physiques et virtuelles. Monabee a également conçu le Pack Securee’z qui regroupe des garanties exclusives, une surveillance proactive, une visite de validation de parfait fonctionnement et un bilan autoconsommation. La progression des ventes de voitures hybrides et électriques a incité Monabee à développer une borne de recharge solaire. Le dispositif permet de recharger un véhicule grâce à l’énergie solaire produite en autoconsommation par des panneaux.