Dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, lâ€™ADPEP 66 va solariser son patrimoine

L’ADPEP 66 Pays Catalan et Fenouillèdes en collaboration avec ses partenaires CatEnR, Héliowatt et BI-WIX Consulting porte un projet de solarisation de son patrimoine. Ce projet incarne les valeurs d’innovation, de responsabilité sociale et d’engagement envers les générations futures de l’organisme médico-social catalan. Il reflète également sa volonté de rester à la pointe de la modernité tout en respectant l’environnement. Un projet qui incarne une vision pour un avenir durable et responsable !

Le projet de l’ADPEP s’inscrit dans une démarche éco-responsable visant à installer des toitures et ombrières photovoltaïques au sein de ces établissements et services, contribuant ainsi à la transition vers les énergies renouvelables. « Depuis de nombreuses années, notre association s’est engagée à fournir des services de qualité tout en respectant l’environnement. Aujourd’hui, nous franchissons une étape cruciale dans cette démarche en optant pour une énergie propre et renouvelable : le solaire. Ce projet s’inscrit dans les orientations de notre Projet Stratégique Associatif 2024-2029 » assure Franck Pecqueur, directeur général de l’ADPEP 66.

La solarisation des Établissements et Services Médico-Sociaux au sein des PEP 66 est bien plus qu’un simple projet technique ; c’est une démonstration concrète de la volonté de l’association de réduire son empreinte carbone et de promouvoir un mode de vie respectueux de notre planète. En convertissant ses établissements à l’énergie solaire, l’APEP 66 réduit sa dépendance aux énergies fossiles et contribue activement à la lutte contre le changement climatique.

L’ADPEP 66 ouvre la voie à un avenir plus durable et plus prometteur pour ses bénéficiaires et sa communauté dans son ensemble. « Le projet de solarisation de l’ADPEP 66 représente une initiative ambitieuse visant à intégrer des solutions durables et écologiques au cœur de nos établissements. En collaboration étroite avec nos partenaires CatEnR, Heliowatt, et Bi-Wix Consulting, nous nous engageons à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire en installant des panneaux photovoltaïques dans plusieurs de nos infrastructures réparties sur le territoire » poursuit Franck Pecqueur. Parmi les sites sélectionnés qui vont être solarisés : le siège social et L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Toulouges, le Centre d’action médico-sociale précoce de Saint-Estève et Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Perpignan.

Quid de l’ADPEP 66 ?

Fondée le 26 janvier 1917, l’ADPEP 66 Pays Catalan et Fenouillèdes est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Affiliée à la Fédération Générale des P.E.P. et membre d’une Union Régionale, elle s’engage activement dans les domaines social, médico-social, culturel et de la formation pour promouvoir le bien-être et l’épanouissement de la communauté.