REDEN Solar choisit CNR pour l'agrÃ©gation de sa production photovoltaÃ¯que

REDEN Solar, acteur de référence du photovoltaïque, et CNR, 1er producteur français d’énergie exclusivement renouvelable, ont signé un contrat d’agrégation dans le cadre des nouveaux appels d’offres CRE à complément de rémunération. Ce contrat cadre, d’une durée de dix ans vient sceller un partenariat de long terme entre les sociétés, qui verra l’agrégation d’environ 50MW de capacité nouvelle chaque année.

Le contrat porte sur l’agrégation de la production de 17 MWc de projets gagnés par REDEN Solar dans les appels d’offre CRE. La mise sur le marché est prévue pour l’été 2018, lors des premières mises en service des centrales. A cela viendront s’ajouter chaque année environ 50 MWc à travers des projets variés tels que des serres photovoltaïques, des ombrières de parking ou des centrales au sol.

Préparer la filière à la concurrence mondiale

Dans le cadre du nouveau système des appels d’offres à complément de rémunération de la CRE, le prix d’achat de l’électricité sera une moyenne des prix mensuels du marché EPEX SPOT, auquel viendra s’ajouter un complément de rémunération versé par EDF. Thierry Carcel, Président de REDEN Solar, commente : « Nous considérons que l’adoption de ce système est une très bonne chose pour l’industrie photovoltaïque de notre pays. Cela professionnalise la filière et nous prépare à la concurrence mondiale, car le système dans lequel le tarif de l’électricité est garanti tend à disparaître. Il s’agit d’un passage en douceur vers une plus grande maturité que nous estimons bénéfique ».

« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde REDEN Solar. Notre allons leur permettre d’optimiser la valeur de l’électricité produite par leurs centrales grâce à nos méthodes de pointe et à nos logiciels sophistiqués et conçus en interne », conclut Pierre-Jean Grangette, Directeur Valorisation de l’Energie de CNR

CNR, acteur de référence de l’agrégation en France

CNR a acquis depuis 2001 une grande expertise dans la gestion des énergies intermittentes. CNR prévoit, optimise et commercialise sur les marchés européens la production de ses 19 centrales hydroélectriques (3000 MW) et agrège déjà 900 MW pour compte de tiers. CNR dispose d’une salle d’optimisation de la gestion de l’énergie, unique, où sont rassemblées dans le même espace toutes les compétences nécessaires à l’agrégation d’énergies renouvelables: météorologues, climatologues, experts en prévision de production, opérateurs de marché, opérateurs de supervision et de téléconduite.

Elle a également développé en interne des modèles de prévision parmi les plus performants du marché, et des modèles de supervision en temps réel (suivi du planning de maintenance et contraintes d’exploitation) afin de mieux anticiper le productible. Société solide financièrement, CNR propose aujourd’hui son offre d’agrégation à tout producteur aux actifs sortant de l’obligation d’achat et à ceux bénéficiant du mécanisme de complément de rémunération.

Quid de REDEN Solar ?

Issu du Groupe familial Fonroche créé en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39% d’Eurazéo entre 2010 et 2012, REDEN SOLAR a connu une forte croissance en France et à l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes et à la parfaite maîtrise de chacune des étapes de développement des projets. En février 2017, Infravia (53%) et Eurazeo (47%) ont repris la totalité des activités solaires de Fonroche donnant naissance à Reden Solar. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a réaffirmé l’ambition du groupe de se développer sur le marché à fort potentiel que représente l’énergie solaire photovoltaïque, en tant que pur promoteur-producteur solaire en couvrant l’intégralité de la chaine de valeur ; du développement jusqu’à l’exploitation et la maintenance des centrales, en passant par la production de modules photovoltaïques.

