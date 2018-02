La FNSEA et le SER proposent des ateliers au salon de l'agriculture pour initier les agriculteurs aux EnR

Lundi 26 février 2018, sur le stand de la FNSEA (hall 4, allée B, stand 75) au Salon international de l’Agriculture qui se tiendra Porte de Versailles à Paris, la FNSEA et le SER (Syndicat des énergies renouvelables), en collaboration avec l’APCA et l’ADEME, proposent des ateliers à tous les agriculteurs qui veulent en savoir plus sur les énergies renouvelables. Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, introduira cette journée à 9h30, sur le stand de la FNSEA.

Au programme : des retours d’expériences d’agriculteurs qui se sont lancés dans l’aventure de la méthanisation, du photovoltaïque ou de l’éolien mais aussi des interventions de l’ADEME, des développeurs et experts de l’énergie dans le secteur agricole. Ces ateliers ont vocation à informer les agriculteurs sur la mise en œuvre d’un projet d’énergie renouvelable. L’atelier Photovoltaïque aura lieu entre 15 et 16h00 en présence de Laurent Boisset, agriculteur en Corrèze, Tristan Carrere, ingénieur photovoltaïque de l’ADEME, Frédéric Trogneux, Chef du Service Raccordement des Producteurs – Direction Technique – Département Producteurs chez ENEDIS.