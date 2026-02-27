REDEN signe un accord stratÃ©gique de co-dÃ©veloppement pour 250 MW de stockage d’Ã©nergie en Italie

REDEN renforce son rÃ´le dans la transition Ã©nergÃ©tique de la pÃ©ninsule italienne avec le co-dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille de 250 MW de projets de stockage par batteries en partenariat avec S.H.I. Holding, acteur local de rÃ©fÃ©rence. Cet accord majeur marque lâ€™entrÃ©e de REDEN dans le stockage Ã grande Ã©chelle en Italie, soutenant les objectifs nationaux Ã lâ€™horizon 2030 tout en renforÃ§ant la rÃ©silience du rÃ©seau Ã©lectrique.

REDEN a signÃ© un accord de co-dÃ©veloppement avec la sociÃ©tÃ© italienne S.H.I. Holding. Ensemble, les deux partenaires prÃ©voient de dÃ©velopper jusquâ€™Ã 250 MW de systÃ¨mes de stockage par batteries (BESS) entiÃ¨rement autonomes dans le sud de lâ€™Italie. Ces installations, capables de stocker lâ€™Ã©nergie jusquâ€™Ã huit heures, permettront dâ€™absorber lâ€™Ã©lectricitÃ© lorsque la demande est faible et de la restituer lors des pics de consommation. Elles contribueront ainsi Ã stabiliser le rÃ©seau et Ã y intÃ©grer davantage dâ€™Ã©nergies renouvelables. RÃ©mi Biron, Head of Energy Storage chez REDEN, souligne lâ€™importance stratÃ©gique de ce projet : Â« Le stockage par batteries est devenu indispensable dans le mix Ã©nergÃ©tique. Avec ce portefeuille de 250 MW, REDEN dÃ©montre sa capacitÃ© Ã dÃ©ployer des solutions de longue durÃ©e, capables dâ€™Ã©quilibrer les variations de production et de renforcer la rÃ©silience du rÃ©seau europÃ©en. Je me rÃ©jouis de travailler avec S.H.I. Holding, dont lâ€™expertise complÃ¨te parfaitement la nÃ´tre. Â»

Â«Â Nous soutenons la construction dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus stable favorisant le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelablesÂ Â»

Avec plus de vingt ans dâ€™expÃ©rience dans les Ã©nergies renouvelables, S.H.I. Holding apporte une maÃ®trise approfondie du marchÃ© italien et des valeurs communes Ã REDEN : transparence, fiabilitÃ© et engagement durable. Â« Lâ€™Italie vise entre 7 et 12 GW de capacitÃ© de stockage dâ€™ici 2030 Â», rappelle Francesco Angeloro, CEO de S.H.I. Holding. Â« GrÃ¢ce Ã notre coopÃ©ration avec REDEN, nous serons en mesure de proposer des solutions performantes, durables et respectueuses des territoires, au service des objectifs nationaux. Â» Pour Pierluigi Vecchia, Directeur DÃ©veloppement de REDEN en Italie, cet accord marque une Ã©tape dÃ©cisive : Â« Câ€™est lâ€™ouverture dâ€™un nouveau chapitre pour REDEN sur le territoire : combiner stockage et solaire Ã grande Ã©chelle confirme notre ambition dâ€™Ãªtre un acteur clÃ© de ces deux secteurs. Nous renforÃ§ons notre prÃ©sence de long terme en Italie et soutenons la construction dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus stable favorisant le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Nous participerons Ã©galement activement aux enchÃ¨res MACSE (MÃ©canisme dâ€™Approvisionnement en CapacitÃ© de Stockage Ã‰lectrique) Ã venir et, plus largement, Ã la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Â»

Montana SpA, Green Horse Legal and Financial, Elemens, ainsi que le cabinet juridique DLA Pipe ont accompagnÃ© le processus de contractualisation, renforÃ§ant la soliditÃ© du partenariat et en assurant une mise en Å“uvre optimale.