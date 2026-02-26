Interview/Daniel Bour, prÃ©sident dâ€™Enerplan : Â« croyons-nous ou pas dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification des usages ? Â»

PubliÃ©e au Journal Officiel le 13 fÃ©vrier dernier, la trÃ¨s attendue Programmation Pluriannuelle de lâ€™Energie troisiÃ¨me du nom, a enfin vu le jour aprÃ¨s des annÃ©es de tergiversations dilatoires. Bien que peu ambitieuse sur le solaire, elle laisse quelques motifs dâ€™espoir mais ne lÃ¨ve pas non plus toutes les interrogations. Dâ€™autant que la clause de revoyure en 2027, sur fond dâ€™Ã©lections prÃ©sidentielles, est encore susceptible de brouiller les cartes. On fait le point avec Daniel Bour, le prÃ©sident dâ€™Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire.

Plein SoleilÂ : Â« Ã‡a y est, enfinÂ ! La PPE3 est publiÃ©e. Vous poussez un ouf de soulagementÂ ?

Daniel BourÂ : Â«Â Oui, enfin, la PPE3 est publiÃ©e et câ€™est une excellente nouvelle, une maniÃ¨re de rassurer le secteur alors que lâ€™on nous promettait pis que pendre il y a quelques mois seulement. Jâ€™espÃ¨re que cela signifie la fin des dÃ©bats stÃ©riles, dogmatiques et inconsistants sur lâ€™Ã©nergie auxquels nous assistons depuis plusieurs annÃ©es. Lâ€™actualitÃ© rÃ©cente avec les motions de censure met Ã mal cet espoir. La PPE reste manifestement un sujet hautement politisÃ©, caricature du dÃ©bat politique actuel. Ceci Ã©tant dit, nous attendions avec impatience ce texte, qui reflÃ¨te un point dâ€™Ã©quilibre. Cependant je suis dÃ©Ã§u par le volume qui ne correspond pas Ã nos attentes, en rÃ©gression par rapport aux volumes prÃ©vus au dÃ©marrage des discussions sur la PPE. Nous Ã©tions Ã 54 GW de photovoltaÃ¯que installÃ©s en 2030, nous passons Ã 48 GW. 1,5 GW par an en moins cela change beaucoup de chose.

Â«Â AmÃ©liorer le prix captÃ© par le solaire grÃ¢ce au dÃ©veloppement du stockageÂ Â»

PSÂ : Quelles sont les prochaines Ã©tapesÂ ?

DBÂ : La prochaine Ã©tape nâ€™est autre que la relance des appels dâ€™offres. Il y a urgence. FidÃ¨le Ã ce quâ€™il nous avait annoncÃ©, Roland Lescure a relancÃ© un appel dâ€™offres bÃ¢timents avec la publication de son cahier des charges. La date de dÃ©pÃ´t a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã mi-avril. Câ€™est un premier signal positif. Il nous faut maintenant sous peu un calendrier, dans la continuitÃ©, pour les AO suivants Ã savoir lâ€™AO Sol, lâ€™AO multi-technologies et lâ€™AO SimplifiÃ©. Nous avons besoin de prÃ©cision sur les dates, les volumes et les cahiers des charges. Il est important de disposer dâ€™une telle base mais aussi de nous mettre dâ€™accord sur une tendance de fond. Nos bonnes relations de travail avec la DGEC, la CRE et les autres administrations sont Ã©videmment trÃ¨s importantes dans ce contexte.

PSÂ : Lâ€™absence de rÃ©fÃ©rence au stockage dans la PPE3 ne vous a-t-elle pas surpriseÂ ?

DBÂ : Il sâ€™agit lÃ du sujet majeur sensible Ã rÃ©glerÂ : la reconnaissance du rÃ´le du stockage, principalement des batteries. Le stockage est le grand absent de la PPE. Actuellement, nous avons lâ€™impression que nous avons le droit de faire du stockage sous le manteau, alors que nous avons besoin dâ€™un plan stockage. Le prix captÃ© du Solaire est trÃ¨s bas par rapport au prix de marchÃ© et coute trÃ¨s cher Ã lâ€™Etat. Le risque est que cette situation ne cesse de se dÃ©grader sans dÃ©ploiement de batteries. Enerplan a missionnÃ© Clean Horizon pour faire une Ã©tude de sensibilitÃ© du stockage sur le prix de marchÃ© et sur le prix captÃ© du solaire.

Â«Â Il est temps maintenant de travailler rapidement pour assurer une insertion optimale sur le rÃ©seau des nouvelles capacitÃ©sÂ Â»

PSÂ : MÃªme si la PPE3 a Ã©tÃ© publiÃ©e, le besoin de clarification demeureÂ ?

DBÂ : Câ€™est une certitude. Avec un volume contraint nous avons besoin de transparence et de rationnel. De nombreux dÃ©bats sont ouverts entre les syndicats et lâ€™administrationÂ Â sur plusieurs fronts comme la simplification des procÃ©dures de contractualisation, les mises en service, les dates limites des projets en liste dâ€™attente et bien sÃ»r les problÃ¨mes de raccordement au rÃ©seau. Il est temps maintenant de travailler rapidement pour assurer une insertion optimale sur le rÃ©seau des nouvelles capacitÃ©s. Quid de la gestion du stock en attente de plusieurs GW avec un afflux du segment 100-500 kWÂ ? Quid Ã©galement des volumes en lien avec lâ€™autoconsommation, hors contractualisation et sans soutien dâ€™Ã©tat. Comment allons-nous traiter celaÂ ? Nous avons besoin de clartÃ© et de transparence sur toutes les donnÃ©es pour pouvoir Ã©valuer la tendance du volume mis en service segment par segment et ainsi Ã©viter une remise en cause brutale en 2027. Ce nâ€™est pas simple vu le mix des segments.

PSÂ : A ce titre, la clause de revoyure de 2027 vous inquiÃ¨te-t-elle et serait-elle, selon vous, susceptible de freiner les investisseursÂ ?

DBÂ : Au-delÃ de cette clause, la filiÃ¨re et les investisseurs nâ€™ont pas oubliÃ© quâ€™il y avait des Ã©lections prÃ©sidentielles en 2027. Ils ont dÃ©jÃ intÃ©grÃ© cette donnÃ©e. Sur cette clause, la question plus profonde qui se pose quant au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables est celle-ciÂ : croyons-nous ou pas dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification des usages, dans notre volontÃ© Ã dÃ©velopper la mobilitÃ© Ã©lectrique, dans notre force dâ€™attractivitÃ© pour accueillir les infrastructures de lâ€™IA et les data centersÂ ? Elle est lÃ la vraie question. La France est aujourdâ€™hui dans une situation favorable pour engager le grand plan dâ€™Ã©lectrification annoncÃ©. Notre pays dispose des ressources solides dâ€™Ã©lectricitÃ© et de chaleur bas carbone nÃ©cessaire Ã la sortie de la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles, qui coÃ»tent chaque annÃ©e Ã la France plusieurs dizaines de milliards dâ€™euros. Le solaire est un levier crucial pour y parvenir. Si Ã©conomiquement nos besoins dâ€™Ã©lectrons sont revus Ã la hausse, la clause de revoyure pourrait Ãªtre le tremplin vers un accroissement des renouvelables.

PSÂ : Dernier point, la PPE3 annonce la crÃ©ation de milliers dâ€™emplois Ã venir dans le solaire ces prochains mois. Quels sont les retours terrainÂ ?

DBÂ : Lâ€™ambiance est plutÃ´t malheureusement aux restructurations au sein des entreprises, au vu des ambitions rÃ©duites de la PPE3 mais aussi des Ã©lections 2027. Je note un grand attentisme, notamment sur la publication des Appels dâ€™Offre. Les recrutements sont en roue libre. La filiÃ¨re solaire va perdre des emplois Ã court terme mais certainement beaucoup moins que si le gouvernement nâ€™avait pas publiÃ© la PPE !