Le centre commercial rÃ©unionnais Casabona accÃ©lÃ¨re sa transition Ã©nergÃ©tique avec une centrale solaire et des bornes de recharge rapide

Le centre commercial Casabona, situÃ© Ã Saint-Pierre de La RÃ©union, franchit une nouvelle Ã©tape dans son engagement environnemental avec la mise en service dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que deÂ 1 MWc installÃ©e en toiture et des bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques.Â Un projet rÃ©alisÃ© en partenariat avec GreenYellowÂ RÃ©union-Mayotte !

Injectant de lâ€™Ã©lectricitÃ© directementÂ sur le rÃ©seau Ã©lectrique rÃ©unionnais,Â l’installation solaire produira 1,6 GWh dâ€™Ã©nergie renouvelable par an, soit lâ€™Ã©quivalent de laÂ consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 521 RÃ©unionnais, et permettra dâ€™Ã©viter la production deÂ 126 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Â« Avec cette centrale photovoltaÃ¯que de plus de 1 MWc, Casabona illustre concrÃ¨tement la capacitÃ© des sites commerciaux Ã devenir des acteurs Ã part entiÃ¨re de la transition Ã©nergÃ©tique locale. En combinant production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable injectÃ©e sur le rÃ©seau et solutions de mobilitÃ© Ã©lectrique accessibles au public, ce projet est un parfait exemple de notre modÃ¨le : accompagner nos clients en portant les investissements, les Ã©tudes, les travaux et lâ€™exploitation durant toute la durÃ©e du contrat Â»,Â souligneÂ Asma Patel, Directrice de GreenYellow RÃ©union-Mayotte.

Des bornes de recharge solaires

Ce projet solaire sâ€™inscrit dans la dÃ©marche globale de performance environnementale de Casabona, un ensemble deÂ 21 000 mÂ² certifiÃ© HQE BÃ¢timent DurableÂ (CertivÃ©a â€“ CSTB), conÃ§u comme un lieu de vie moderne associant commerces, bureaux, restauration et intÃ©gration paysagÃ¨re en cÅ“ur de ville. Dans cette mÃªme logique de transition Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation des usages, le centre commercial proposeÂ 4 points de charge de 47 kW pour vÃ©hicules Ã©lectriques Watt by RunCharge, accessibles Ã la clientÃ¨le, renforÃ§ant ainsi lâ€™attractivitÃ© du site et lâ€™expÃ©rience usager. Â« La mise en service de cette centrale photovoltaÃ¯que constitue une Ã©tape structurante pour le centre commercial Casabona. Elle illustre notre volontÃ© de proposer un site durable, performant et rÃ©solument tournÃ© vers lâ€™avenir. Lâ€™installation de bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques sur le parking vient naturellement complÃ©ter cette dÃ©marche, en enrichissant notre offre de services responsables au bÃ©nÃ©fice de nos visiteurs, de nos commerÃ§ants et de nos occupants. Â»,Â dÃ©clareÂ Riaz Locate, AssociÃ© du Centre Commercial Casabona.