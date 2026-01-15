Avenir Solaire Concept, Powered by Solarock : un nouveau modèle pour propulser les meilleurs installateurs du marché

Solarock a pour mission de réduire la facture électrique des particuliers grâce à l’énergie verte, à commencer par le solaire. Pour y parvenir, l’entreprise a développé un modèle unique : intégrer les meilleurs installateurs locaux et les propulser grâce à une offre “business in a box”. Le tout avec une bonne dose d’IA !

La solution de Solarock combine des outils SaaS boostés à l’IA, des services mutualisés, des méthodes éprouvées et une collaboration humaine au sein d’un collectif d’excellence. L’objectif est de permettre aux installateurs de se concentrer sur leur métier tout en bénéficiant de la puissance d’un groupe structuré.

Un partenariat fondé sur la complémentarité et les valeurs humaines

Pour inaugurer ce modèle innovant baptisé “Powered by Solarock”, l’entreprise a choisi Avenir Solaire Concept, reconnu comme l’un des meilleurs installateurs de panneaux solaires de l’arc Alpin (Savoie, Haute-Savoie, Isère), sélectionné parmi une centaine de candidats. Née d’une vision commune du solaire – exigence, transparence et impact local – cette alliance vise à accélérer la transition énergétique dans les territoires alpins tout en offrant à Avenir Solaire Concept un cadre de croissance durable et mieux structuré.

« Avenir Solaire Concept possède une maîtrise technique exemplaire et une exécution chantier irréprochable. Notre rôle, à travers ce partenariat, c’est d’apporter la structuration, les outils et le cadre collectif qui permettent de franchir un cap en croissance, rentabilité et sérénité opérationnelle » confie Laure Crémieux, co-fondatrice de Solarock.

Avenir Solaire Concept : un acteur local engagé pour la transition énergétique

Fondée à Chambéry par Yvan Jeanmasson – un ancien d’Enedis -, Avenir Solaire Concept est née d’une conviction forte : le solaire ne se vend pas à distance et ne se brade pas (comme le font beaucoup d’acteurs sur le marché actuellement, mettant la qualité au second plan). Chaque projet est dimensionné sur le terrain, avec exigence et proximité. L’entreprise se distingue par sa rigueur technique et ses valeurs fondatrices : transparence, humilité, éco-responsabilité et confiance. Composée d’une équipe locale de techniciens, commerciaux et électriciens passionnés, Avenir Solaire Concept intervient sur tous les territoires de l’arc Alpin, auprès de particuliers et de professionnels souhaitant produire leur propre énergie. « Ce que j’aime dans ce partenariat, c’est qu’on avance ensemble sans dénaturer notre ADN. On garde notre nom, notre proximité terrain et notre exigence technique, et Solarock nous apporte le cadre, les outils et la vision dont on avait besoin pour aller plus loin, plus sereinement. » se réjouit Yvan Jeanmasson, co-fondateur d’Avenir Solaire Concept.

Un partenariat pilote au service d’un solaire plus humain, plus haut de gamme et technologique

Ce partenariat n’est ni une franchise, ni une absorption : c’est un modèle hybride innovant venu direct des États-Unis “powered by Solarock”, conçu pour aider les installateurs locaux à franchir un cap structurant sur trois leviers clés :

● le soutien au développement du chiffre d’affaires, grâce à un marketing plus ciblé et des outils performants,

● l’amélioration de la rentabilité, via une meilleure organisation et des process unifiés,

● la réduction de la charge mentale, grâce à un accompagnement continu et à une solution technologique unique de gestion d’entreprise et des process, boostés à l’IA : Solarock Flow.

Développée en interne, Solarock Flow est la plateforme ERP de pilotage, boostée à l’IA et les dernières innovations technologiques du marché, conçue pour aider les partenaires du réseau “powered by” à gagner en clarté, en efficacité et en sérénité.

Elle centralise l’ensemble des opérations – du lead à la mise en service – et permet à chaque dirigeant de suivre en temps réel ses marges, son pipeline commercial et la rentabilité de ses chantiers. « On ne cherche pas à dupliquer des modèles. On veut permettre à des entrepreneurs engagés et talentueux, comme Yvan et son équipe, de passer un cap. Ce partenariat est conçu pour apporter structure, sérénité et performance – sans renier l’identité locale qui fait leur force » ajoute Gaultier Leplatre, Directeur de l’Expansion Solarock.

Un marché à fort potentiel, mais en pleine consolidation

Le solaire reste un secteur à très fort potentiel, mais il devient aussi de plus en plus complexe : exigences réglementaires renforcées, concurrence accrue, hausse des attentes clients, multiplication des technologies de stockage et de pilotage… Le marché entre dans une phase de consolidation, où seuls les acteurs capables d’innover — dans les modèles, les technologies et les offres — parviennent à se développer durablement. C’est précisément sur ce terrain que Solarock se distingue : en combinant une technologie propriétaire, une vision réseau structurée et un accompagnement humain quotidien, l’entreprise transforme la complexité du secteur en levier de performance durable pour les installateurs qui rejoignent son écosystème.

Encadré

Une vision commune : rendre le solaire plus simple, plus rentable et plus humain

Ce partenariat incarne la mission de Solarock : rendre le solaire plus simple, plus rentable et plus humain, en alliant technologie, rigueur opérationnelle et accompagnement humain. Fondée en 2023, Solarock a récemment levé 7,5 millions d’euros. Déjà forte de plus de 200 clients, 25 collaborateurs et un objectif de 30 partenaires “Powered by Solarock” d’ici fin 2027, l’entreprise s’impose comme un acteur structurant du secteur solaire français. Il symbolise la nouvelle approche du solaire que Solarock souhaite déployer partout en France : une croissance durable, fondée sur la proximité, la technologie et la qualité d’exécution.