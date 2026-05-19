REDEN nomme Paolo Sereni au poste de Country Manager Italie pour soutenir sa croissance pan-europÃ©enne

Dirigeant expÃ©rimentÃ© dans les Ã©nergies renouvelables, Paolo Sereni pilotera le dÃ©veloppement de REDEN en Italie, lâ€™un des marchÃ©s clÃ©s du Groupe. Dans cette dynamique, et afin de soutenir lâ€™expansion de ses activitÃ©s, REDEN renforce sa prÃ©sence locale avec lâ€™ouverture de nouveaux bureaux Ã Milan.

REDEN annonce la nomination de Paolo Sereni au poste de Country Manager Italie. Cette arrivÃ©e marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie de croissance pan-europÃ©enne de REDEN, centrÃ©e sur la consolidation de ses opÃ©rations et de ses investissements sur ses marchÃ©s clÃ©s â€“ France, Italie, Espagne et Allemagne â€“ et sur lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement de solutions photovoltaÃ¯ques et de stockage par batteries.

Lâ€™Italie, un marchÃ© cible pour REDEN

InstallÃ© en Italie depuis 2021, REDEN y a construit une prÃ©sence robuste, avec 120 MW de capacitÃ© installÃ©e, un pipeline de dÃ©veloppement ambitieux et une Ã©quipe locale en pleine croissance, tÃ©moignant de son ancrage durable dans le pays. La pÃ©ninsule constitue un marchÃ© prioritaire pour REDEN, au coeur des enjeux de transition Ã©nergÃ©tique, de dÃ©veloppement des capacitÃ©s renouvelables et de renforcement de la flexibilitÃ© des rÃ©seaux grÃ¢ce au stockage. Afin de soutenir cette ambition, REDEN ouvre de nouveaux bureaux Ã Milan, aux cÃ´tÃ©s de son implantation historique Ã Rome. Dans ses nouvelles fonctions, Paolo Sereni sera chargÃ© de structurer et accÃ©lÃ©rer les activitÃ©s du Groupe sur le territoire. Il supervisera lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur des projets photovoltaÃ¯ques et de stockage â€“ dÃ©veloppement, financement, construction et exploitation â€“ tout en consolidant les partenariats locaux et en accompagnant le renforcement des Ã©quipes.

Un dirigeant expÃ©rimentÃ© des Ã©nergies renouvelables et du stockage

Paolo Sereni apporte plus de 18 ans dâ€™expÃ©rience dans le secteur des Ã©nergies renouvelables. Il a jouÃ© un rÃ´le clÃ© dans le dÃ©veloppement de plateformes photovoltaÃ¯ques et de stockage par batteries (BESS) Ã lâ€™Ã©chelle industrielle, couvrant les phases de dÃ©veloppement, dâ€™investissement, de construction et dâ€™exploitation, en Europe comme aux Ã‰tats-Unis. Il a occupÃ© des postes de direction au sein de groupes internationaux de premier plan et a Ã©galement conseillÃ© des institutions publiques telles que le Fonds pour l’innovation de la Commission europÃ©enne sur les systÃ¨mes BESS et l’hydrogÃ¨ne. Paolo Sereni est titulaire dâ€™un Master avec mention en technologies environnementales de lâ€™Imperial College London, ainsi que dâ€™un diplÃ´me en Ã©conomie de lâ€™UniversitÃ© de Florence. Il conjugue ainsi expertise financiÃ¨re, maÃ®trise technique et connaissance approfondie des cadres rÃ©glementaires, soutenues par un solide rÃ©seau au sein de lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique.

Une trajectoire de croissance renforcÃ©e, soutenue par des capitaux de long terme

Cette nomination intervient alors que REDEN poursuit la mise en Å“uvre de son plan de croissance Ã long terme, qui sâ€™appuie sur une plateforme financiÃ¨re robuste et le soutien dâ€™actionnaires institutionnels de longue date. Le Groupe consolide activement sa position sur ses principaux marchÃ©s europÃ©ens, en tirant partie des synergies opÃ©rationnelles, de sa forte expertise locale et dâ€™une chaÃ®ne de valeur intÃ©grÃ©e de producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie (IPP) couvrant le solaire photovoltaÃ¯que et le stockage dâ€™Ã©nergie. Â« Lâ€™Italie est un marchÃ© stratÃ©gique pour REDEN dans le cadre de sa trajectoire de croissance europÃ©enne Â», dÃ©clare Frank Demaille, Directeur GÃ©nÃ©ral de REDEN. Â« La connaissance fine que Paolo a du contexte italien, associÃ©e Ã sa solide expertise du solaire et du stockage, seront dÃ©terminantes pour soutenir le dÃ©veloppement de nos activitÃ©s et contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique du pays. Â» Â« Je suis trÃ¨s heureux de rejoindre REDEN Ã un moment oÃ¹ le Groupe renforce sa prÃ©sence en Europe et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de solutions photovoltaÃ¯ques et de stockage Â», ajoute Paolo Sereni, Country Manager de REDEN en Italie. Â« Lâ€™Italie offre des opportunitÃ©s significatives, et je me rÃ©jouis de travailler avec les Ã©quipes pour crÃ©er de la valeur durable Ã long terme. Â»