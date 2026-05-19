TÃ¢che 17 de l’IEA PVPS : le potentiel des vÃ©hicules Ã©lectriques solaires comme source d’Ã©nergie dans les zones sinistrÃ©es

La TÃ¢che 17 de l’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport examinant comment les vÃ©hicules photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s (VIPV) et les vÃ©hicules Ã©lectriques solaires (SEV) peuvent renforcer la rÃ©silience face aux catastrophes en fournissant une alimentation d’urgence dÃ©centralisÃ©e et flexible lors de catastrophes naturelles et de pannes prolongÃ©es.

IntitulÃ© Â« VIPV comme sources d’Ã©nergie dans les zones sinistrÃ©es Â», le rapport explore comment les vÃ©hicules Ã©quipÃ©s de photovoltaÃ¯ques peuvent soutenir les centres d’Ã©vacuation, les systÃ¨mes de communication et d’autres services critiques lorsque les infrastructures conventionnelles sont perturbÃ©es. Contrairement aux systÃ¨mes stationnaires, les VES peuvent gÃ©nÃ©rer de l’Ã©lectricitÃ© de maniÃ¨re autonome, se dÃ©placer vers des zones Ã forte irradiation solaire et transporter l’Ã©nergie directement vers les communautÃ©s concernÃ©es.

Â« Les VIPV et les SEV combinent mobilitÃ©, production d’Ã©nergie et stockage dans un seul systÃ¨meÂ Â»

En utilisant la modÃ©lisation basÃ©e sur Monte-Carlo, le rapport Ã©value la rÃ©silience dans des conditions incertaines, notamment la variabilitÃ© mÃ©tÃ©orologique, les dommages aux infrastructures et le comportement humain. L’analyse dÃ©montre que le partage volontaire de l’Ã©nergie par les propriÃ©taires de SEV peut considÃ©rablement amÃ©liorer la capacitÃ© des communautÃ©s Ã maintenir les services essentiels lors de pannes prolongÃ©es. Â« Les VIPV et les SEV combinent mobilitÃ©, production d’Ã©nergie et stockage dans un seul systÃ¨me, offrant une nouvelle approche de la rÃ©silience distribuÃ©e face aux catastrophes Â» prÃ©cise Kenji Araki, auteur principal du rapport.

Principales conclusions

- Les VES peuvent renforcer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique en cas de catastrophe en fournissant un soutien Ã©nergÃ©tique dÃ©centralisÃ© et flexible.

- Le partage volontaire de l’Ã©nergie peut aider Ã maintenir les services essentiels lors de pannes prolongÃ©es.

- La modÃ©lisation basÃ©e sur Monte Carlo aide les dÃ©cideurs Ã Ã©valuer la rÃ©silience en cas d’incertitude en capturant la variabilitÃ© des conditions mÃ©tÃ©orologiques, des dommages aux infrastructures et du comportement humain, plutÃ´t que de s’appuyer sur des hypothÃ¨ses moyennes.

Soutien des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques rÃ©silients

Le rapport met en avant le rÃ´le des VIPV et des SEV comme technologies complÃ©mentaires au sein de stratÃ©gies de rÃ©silience plus larges, aux cÃ´tÃ©s des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques stationnaires, des gÃ©nÃ©rateurs solaires portables et des solutions de secours conventionnelles. En combinant la production, le stockage et le transport d’Ã©lectricitÃ© en un seul actif, les VES peuvent fournir un soutien Ã©nergÃ©tique d’urgence adaptable dans les rÃ©gions vulnÃ©rables aux tremblements de terre, aux typhons et aux perturbations du rÃ©seau.

iea-pvps.org/key-topics/t17-vipv-disaster-zones-2026/