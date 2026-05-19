Synergie intelligente : lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire est rentable pour lâ€™industrie et le commerce

La disparitÃ© Ã©conomique entre la consommation sur le rÃ©seau et lâ€™approvisionnement propre dÃ©finit actuellement la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique dans le secteur industriel et commercial (C&I)Â : alors que lâ€™Association fÃ©dÃ©rale allemande des industries Ã©nergÃ©tiques et de lâ€™eau (BDEW) indique actuellement des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™environ 14-16Â centimes dâ€™euro/kilowattheure pour les clients industriels allemands, lâ€™Institut Fraunhofer ISE estime entre 5,6 et 12Â centimes dâ€™euro/kilowattheure le coÃ»t de revient pour les installations photovoltaÃ¯ques en toiture. Les donnÃ©es de lâ€™Agence fÃ©dÃ©rale allemande des rÃ©seaux confirment que le photovoltaÃ¯que est devenu la colonne vertÃ©brale de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique en AllemagneÂ : reprÃ©sentant environ 18Â pour cent du mix Ã©nergÃ©tique, il a devancÃ© pour la premiÃ¨re fois en 2025 les combustibles fossiles comme le gaz naturel et le lignite. PoussÃ©e par cette croissance du marchÃ©, lâ€™intÃ©gration systÃ¨me revÃªt dÃ©sormais une importance stratÃ©gique pour les entreprises aussiÂ : pour synchroniser avec prÃ©cision les pics de production bon marchÃ© avec les profils de charge industriels et parvenir Ã sÃ©curiser la planification Ã long terme, il faut associer des accumulateurs performants Ã une gestion intelligente de la charge. En sa qualitÃ© de premier salon professionnel de lâ€™industrie solaire du monde, Intersolar Europe prÃ©sentera les solutions dâ€™avenir pour ces exigences du 23 au 25 juinÂ 2026 Ã la Messe MÃ¼nchenÂ !

De la baisse significative des coÃ»ts dâ€™exploitation au pilotage prÃ©cis du propre profil de charge en passant par la rÃ©duction des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau, les solutions solaires offrent de nombreux avantages pour lâ€™industrie et le commerce (C&I).

Une autre tendance concerne la convergence croissante des onduleurs et accumulateurs Ã batteries

Les entreprises sont ainsi en mesure de renforcer leur compÃ©titivitÃ© et de contribuer Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau.Â Les installations photovoltaÃ¯ques peuvent par exemple Ã©quiper des ateliers de production, des bÃ¢timents de bureaux, des hangars de stockage ou des abris de voitures et Ãªtre combinÃ©es intelligemment avec des accumulateurs Ã batteries, des bornes de recharge ou des pompes Ã chaleur. Les innovations technologiques accÃ©lÃ¨rent cette Ã©volution. Le poids des modules modernes plats, lÃ©gers et sans cadre avec cellules de silicium peut Ãªtre rÃ©duit jusquâ€™Ã 70Â pour cent, ce qui permet dâ€™Ã©quiper des toitures encore inexploitÃ©es auparavant en raison de leur faible portance. Une autre tendance concerne la convergence croissante des onduleurs et accumulateurs Ã batteries sur le plan fonctionnel et technique. Cela augmente lâ€™efficacitÃ© des installations et garantit un approvisionnement Ã©nergÃ©tique sÃ»r. En outre, utiliser lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire directement pour les processus thermiques et sa propre flotte de vÃ©hicules Ã©lectriques permet de maximiser lâ€™autoconsommation et donc le rendement global de lâ€™investissement.

Lâ€™obligation dâ€™installer des panneaux solairesÂ : un marchÃ© dopÃ© par la pression rÃ©glementaire

La croissance du marchÃ© des installations solaires commerciales sera massivement stimulÃ©e par les exigences rÃ©glementaires dans les annÃ©es Ã venir. Lâ€™Union europÃ©enne (UE) a en effet instaurÃ© un cadre dÃ©cisif avec la nouvelle mouture de la directive europÃ©enne sur la performance Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents (DPEB). Lâ€™objectif est de convertir progressivement le parc immobilier existant au solaire. Cette directive impose un calendrierÂ : Ã partir de 2027, lâ€™obligation solaire concerne tous les nouveaux bÃ¢timents publics et les bÃ¢timents non rÃ©sidentiels dâ€™une superficie supÃ©rieure Ã 250Â mÂ². Ã€ partir de 2028, elle sâ€™Ã©tendra aux bÃ¢timents non rÃ©sidentiels existants en cas de rÃ©novation importante et Ã partir de 2030 Ã tous les nouveaux bÃ¢timents rÃ©sidentiels et aux surfaces de stationnements couvertes attenantes. En Allemagne, cette exigence europÃ©enne passe nÃ©cessairement par une transposition dans le droit national qui sâ€™appliquera au plus tard en maiÂ 2026. Pour lâ€™instant, le cadre juridique sâ€™apparente Ã un patchwork, car le pouvoir lÃ©gislatif appartient en grande partie aux LÃ¤nder. Alors que les LÃ¤nder comme le Bade-Wurtemberg, la BaviÃ¨re ou Hambourg ont dÃ©jÃ inscrit dans leur lÃ©gislation des obligations dâ€™installation Ã©tendues pour les bÃ¢timents commerciaux neufs et en partie aussi pour les rÃ©novations de toitures, dâ€™autres LÃ¤nder se limitent encore aux biens immobiliers publics ou se trouvent en phase de planification.

La France pionniÃ¨reÂ : les places de stationnement deviennent des sources dâ€™Ã©nergie

En plus des toitures, une attention accrue est portÃ©e aux surfaces impermÃ©abilisÃ©es. Lâ€™association de la mobilitÃ© Ã©lectrique et des parkings solaires devient le moteur principal pour le segment C&I. La France joue dâ€™ailleurs un rÃ´le pionnier dans ce domaineÂ : la loi APER entrÃ©e en vigueur dÃ¨s 2023 contraint les exploitants de parkings extÃ©rieurs Ã partir de 1500Â mÂ² Ã recouvrir au moins la moitiÃ© de la superficie dâ€™installations photovoltaÃ¯ques. Depuis une modification de la loi en 2025, les solutions mixtes avec vÃ©gÃ©talisation ou production renouvelable Ã©quivalente sont Ã©galement autorisÃ©es. En Allemagne, les LÃ¤nder suivent cette tendance avec dÃ©termination. De nombreux LÃ¤nder imposent dÃ©jÃ dans leurs codes de la construction des abris solaires pour les grands parkings nouvellement construits, sachant que les valeurs seuil se situent entre 25 et 50Â places selon la rÃ©gion. Ces dispositions ont pour objectif dâ€™augmenter les capacitÃ©s de production sans occuper davantage dâ€™espace et dâ€™offrir une protection contre les intempÃ©ries aux flottes de vÃ©hicules. Un marchÃ© considÃ©rable en termes de places de stationnement dans le commerce, la logistique et les entreprises sâ€™ouvre alors pour le secteur solaire.

EncadrÃ©

Transfert de connaissancesÂ : les solutions C&I Ã Intersolar Europe

Intersolar Europe met en avant des technologies matures et de nouveaux modÃ¨les commerciaux pour le secteur commercial et industriel. Lâ€™Intersolar Europe Conference, qui commencera la veille de lâ€™inauguration du salon, marquera le coup dâ€™envoi. Lors de sessions dÃ©diÃ©es, des experts analyseront les conditions Ã©conomiques et les exigences techniques pour les projets photovoltaÃ¯ques dâ€™envergure. ParallÃ¨lement au salon, lâ€™Intersolar Forum (hallÂ A3) proposera le 23Â juin des perspectives pratiques sur les synergies entre photovoltaÃ¯que, accumulateurs et gestion de flottes. Le 25Â juin, la SociÃ©tÃ© allemande pour lâ€™Ã©nergie solaire (DGS) donnera un aperÃ§u dÃ©taillÃ© dâ€™applications C&I spÃ©cifiques. En outre, lâ€™exposition spÃ©ciale Â«Â Renewables 24/7Â Â» (hallÂ C5) montrera comment la mise en rÃ©seau intelligente de la production, du stockage et de la gestion de la charge optimise lâ€™autoconsommation dans le commerce et lâ€™industrie. Les visiteurs dÃ©couvriront comment les systÃ¨mes intÃ©grÃ©s garantissent la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et gÃ©nÃ¨rent de nouvelles sources de revenus par le couplage sectoriel.