REDEN met le solaire au service des cultures bio avec deux nouvelles serres agrivoltaÃ¯ques

SituÃ©es en Charente-Maritime et dans le Var, deux installations de serres agrivoltaÃ¯ques illustrent concrÃ¨tement lâ€™engagement du Groupe REDEN Ã accompagner les exploitations agricoles vers des modÃ¨les plus durables, rÃ©silients et performants. De la Charente-Maritime au Var, visites de spots agrivoltaÃ¯ques qui inaugurent un autre rapport Ã la terre, entre agriculture pÃ©renne et production dâ€™Ã©nergieÂ !Â Â

Au cÅ“ur de la Charente-Maritime, REDEN met le solaire au service des cultures bio. A GÃ©mozac, le Domaine Chaillou reprÃ©sentÃ© par Bertrand Gazeau, intÃ¨gre une solution agrivoltaÃ¯que afin de sÃ©curiser ses cultures et renforcer la durabilitÃ© de son exploitation. PensÃ©e comme un vÃ©ritable outil de production, la serre agrivoltaÃ¯que REDEN permet de conjuguer agriculture biologique, protection face aux alÃ©as climatiques et aux ravageurs, confort de travail et Ã©nergie renouvelable. DÃ©ployÃ©e sur 3,9 hectares, lâ€™installation associe cultures maraÃ®chÃ¨res biologiques et gÃ©nÃ©ration dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire. Dâ€™une puissance de 4 MWc, elle gÃ©nÃ¨rera 5 200 MWh par an, fournissant de lâ€™Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e Ã 2 500 personnes Ã proximitÃ©.

Un levier structurant pour une agriculture biologique performante et rÃ©siliente

Au Domaine Chaillou, Bertrand Gazeau dÃ©veloppe une exploitation diversifiÃ©e de fruits et lÃ©gumes biologiques tournÃ©e vers la qualitÃ© et la rÃ©gularitÃ© des approvisionnements. CÃ´tÃ© maraÃ®chage, en rÃ©ponse Ã une demande croissante pour des produits locaux et responsables, le Domaine sâ€™appuie sur une offre allant des tomates (rondes, cerises, coeur de boeuf, noires de CrimÃ©e, ananas, andines cornues) aux aubergines, poivrons, courgettes et salades. La serre offre un environnement de culture protÃ©gÃ© et pilotable, parfaitement compatible avec les exigences du bio. Elle permet de sÃ©curiser les rendements, dâ€™allonger les cycles culturaux et de stabiliser les volumes malgrÃ© les alÃ©as climatiques. La rÃ©duction des intrants et une optimisation de lâ€™irrigation, avec prÃ¨s de 30% dâ€™Ã©conomies dâ€™eau, renforcent encore la performance du modÃ¨le. Au-delÃ des aspects agronomiques, lâ€™Ã©quipement amÃ©liore lâ€™organisation du travail et consolide la viabilitÃ© Ã©conomique du Domaine. Â« Cette serre reprÃ©sente une Ã©tape clÃ© pour lâ€™avenir de mon entreprise Â», souligne Bertrand Gazeau. Â« Elle me permet de gagner en fiabilitÃ© dans la production, de mieux piloter mes cultures et de garantir une qualitÃ© constante. Au-delÃ de la sÃ©curisation des rÃ©coltes, câ€™est aussi un outil qui amÃ©liore concrÃ¨tement les conditions de travail et qui mâ€™a permis de structurer lâ€™activitÃ©, avec aujourdâ€™hui quatre emplois Ã temps plein et une montÃ©e en puissance prÃ©vue dans les prochaines annÃ©es. Elle apporte une vraie visibilitÃ© pour dÃ©velopper mon exploitation dans la durÃ©e Â».

Un projet au cÅ“ur de la dynamique territoriale

Le projet sâ€™inscrit pleinement dans son Ã©cosystÃ¨me local. Le Domaine Chaillou privilÃ©gie les partenariats de proximitÃ©, tant pour ses plants que pour la valorisation de ses productions, renforÃ§ant lâ€™ancrage de son activitÃ©. Les rÃ©coltes sont distribuÃ©es auprÃ¨s de magasins spÃ©cialisÃ©s et de revendeurs locaux, de restaurateurs tels que Â« La Toque Charentaise Â», dâ€™acteurs de la restauration collective, mais Ã©galement via son magasin Ã la ferme. En lien avec lâ€™association Â« 17 et des brouettes Â», lâ€™exploitation contribue notamment Ã lâ€™approvisionnement dâ€™Ã©tablissements scolaires, sâ€™inscrivant dans les objectifs de la loi Egalim en matiÃ¨re de qualitÃ© et dâ€™agriculture biologique.

Une solution conÃ§ue au plus prÃ¨s des besoins agricoles

PensÃ©e avec Bertrand Gazeau dÃ¨s lâ€™origine, la serre a bÃ©nÃ©ficiÃ© de lâ€™accompagnement dâ€™un rÃ©fÃ©rent agricole REDEN spÃ©cialisÃ© en maraÃ®chage sous serre, afin dâ€™ajuster finement les pratiques culturales et le choix variÃ©tal. Â« La serre agrivoltaÃ¯que de Bertrand Gazeau illustre pleinement notre approche : concevoir des solutions utiles, concrÃ¨tes et ajustÃ©es aux rÃ©alitÃ©s du terrain Â», explique Vincent Larribe, Directeur DÃ©veloppement France de REDEN. Â« En agriculture biologique, la maÃ®trise des conditions de culture est dÃ©terminante. Ã€ GÃ©mozac, nous accompagnons un modÃ¨le qui allie performance agronomique, stabilitÃ© de production et fort ancrage territorial Â».

La serre protÃ¨ge les cultures des alÃ©as climatiques

DÃ©tour par le Varavec un projet portÃ© par Serge et ClÃ©ment Spalemi qui combine production maraÃ®chÃ¨re biologique et Ã©nergie solaire. ConÃ§ue pour concilier performance agricole et production dâ€™Ã©nergie renouvelable, cette installation de 1,5 hectare a une puissance installÃ©e de prÃ¨s de 2 MWc et produit environ 2 700 MWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 1 300 habitants. ImplantÃ© au cÅ“ur de lâ€™exploitation maraÃ®chÃ¨re de Serge et ClÃ©ment Spalemi, ce projet constitue une rÃ©ponse concrÃ¨te aux dÃ©fis posÃ©s par le dÃ©rÃ¨glement climatique. La serre agrivoltaÃ¯que constitue un vÃ©ritable outil agricole. Elle protÃ¨ge les cultures des alÃ©as climatiques (Ã©pisodes de grÃªle, de gel, de sÃ©cheresse et de fortes chaleurs), stabilise les rendements et permet de maintenir une production diversifiÃ©e tout au long de lâ€™annÃ©e. Elle contribue Ã©galement Ã une utilisation plus maÃ®trisÃ©e des ressources, notamment en eau, et sâ€™inscrit dans la continuitÃ© des pratiques agroÃ©cologiques dÃ©jÃ mises en Å“uvre sur lâ€™exploitation, comme la protection biologique intÃ©grÃ©e.

Â«Â Et mon fils de se projeter dans la poursuite de lâ€™activitÃ© avec des revenus assurÃ©sÂ Â»

Â« Avec des conditions climatiques de plus en plus incertaines, cette serre nous apporte une vraie stabilitÃ© pour piloter notre exploitation dans la durÃ©e. Elle nous permet de mieux faire face aux alÃ©as tout en maintenant la diversitÃ© de nos cultures. Avec REDEN, nous avons construit un projet adaptÃ© Ã notre rÃ©alitÃ© de terrain, qui nous offre aussi une perspective Ã long terme, permettant Ã mon fils de se projeter dans la poursuite de lâ€™activitÃ© avec des revenus assurÃ©s Â», souligne Serge Spalemi. FidÃ¨le Ã son ancrage local, lâ€™exploitation Spalemi valorise lâ€™intÃ©gralitÃ© de sa production en circuit court, notamment via son magasin Â« Spalemi Fruits et LÃ©gumes Â». GrÃ¢ce Ã celui-ci, elle renforce sa capacitÃ© Ã proposer des produits frais et de qualitÃ© toute lâ€™annÃ©e, contribuant ainsi Ã lâ€™approvisionnement alimentaire du territoire.

Ã€ travers ces deux sites agrivoltaÃ¯ques remarquables, REDEN confirme sa volontÃ© de dÃ©ployer un modÃ¨le agrivoltaÃ¯que Ã©quilibrÃ©, au service de la performance agricole et de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.