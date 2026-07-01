L’Alliance europÃ©enne des rÃ©gions et de l’industrie se forme autour de la loi sur l’accÃ©lÃ©rateur industriel pour le Â« Made in Europe Â»

Un Ã©vÃ©nement bruxellois de haut niveau, organisÃ© par la Saxe-Anhal, la Navarre et le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire, rallie rÃ©gions, parlementaires, fabricants de technologies propres et syndicats autour d’un cadre crÃ©dible Â« Made in Europe Â». Lâ€™heure de la souverainetÃ© a sonnÃ©Â !

Une large coalition de rÃ©gions europÃ©ennes, de fabricants de technologies propres et de syndicats s’est rÃ©unie Ã Bruxelles le 30 juin dernierpour lancer une campagne conjointe en faveur d’un cadre Â« Made in Europe Â» renforcÃ© dans le projet de loi sur l’accÃ©lÃ©rateur industriel (IAA) prÃ©vu par l’Union europÃ©enne. L’Ã©vÃ©nement â€“ Â« La loi sur les accÃ©lÃ©rateurs industriels (IAA) : la derniÃ¨re opportunitÃ© de prÃ©server l’industrie europÃ©enne des technologies propres Â» â€“ a Ã©tÃ© organisÃ© par l’Ã‰tat allemand de Saxe-Anhalt, la rÃ©gion espagnole de Navarre, Enercluster et le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC). La rÃ©union a Ã©tÃ© accueillie par la ReprÃ©sentation de la Saxe-Anhalt auprÃ¨s de l’UE. De nombreux participants ont acceptÃ© de travailler Ã une alliance qui dÃ©fendra conjointement la prÃ©sence d’une industrie manufacturiÃ¨re vÃ©ritablement situÃ©e en Europe afin de se situer au cÅ“ur de la politique industrielle europÃ©enne. L’alliance appelle Ã des dispositions ambitieuses sur le contenu europÃ©en dans l’IAA, suivant des exemples rÃ©ussis de nombreux pays Ã travers le monde. L’alliance invite dÃ©sormais d’autres rÃ©gions, clusters industriels, entreprises et partenaires sociaux Ã travers l’Union Ã rejoindre cette communautÃ© et Ã contribuer Ã faÃ§onner et Ã approuver le document de position commun issu des discussions.

Le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie reprÃ©sentaient la France

La caractÃ©ristique dÃ©terminante de la rÃ©union Ã©tait son ampleur. Des rÃ©gions de cinq Ã‰tats membres â€“ Allemagne, Espagne, France, Autriche et Italie â€“ Ã©taient reprÃ©sentÃ©es, parmi lesquelles la Saxe-Anhalt, la Navarre, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, la Haute-Autriche et l’Ã‰milie-Romagne. Ils ont Ã©tÃ© rejoints par des membres du Parlement europÃ©en de tout l’Ã©ventail politique, des membres du ComitÃ© Ã©conomique et social europÃ©en), des syndicats, des clusters industriels rÃ©gionaux et des industriels de toute la chaÃ®ne de valeur. La session d’ouverture a Ã©tÃ© dirigÃ©e par Thomas WÃ¼nsch, secrÃ©taire d’Ã‰tat du ministÃ¨re de l’Ã‰nergie de Saxe-Anhalt, et par Mikel Irujo, ministre du DÃ©veloppement Ã©conomique de Navarre. Les rÃ©actions politiques ont Ã©tÃ© prises par les membres du Parlement europÃ©en Tomislav Sokol (PPE, Croatie) et Oihane Agirregoitia (Renew Europe, Espagne), ce dernier Ã©tant membre de la commission parlementaire de l’industrie, de la recherche et de l’Ã©nergie, ainsi que de Konstantinos Diamantouros du ComitÃ© europÃ©en Ã©conomique et social (groupe patronal). Les syndicats IndustriAll et IG Metall ont apportÃ© la perspective de la main-d’Å“uvre industrielle europÃ©enne.

Holosolis et InnoEnergy sur le solaire

L’industrie Ã©tait prÃ©sente sur tout le spectre des technologies propres. La table ronde des parties prenantes a entendu Holosolis et InnoEnergy sur le solaire et le stockage, TESVOLT sur le stockage, Sakana et Laulagun Bearings sur l’Ã©olien, et SwiftSolar sur les cellules solaires et Ã©quipements de production. Dans son intervention, Thomas WÃ¼nsch a soulignÃ© les dÃ©fis auxquels est confrontÃ©e l’industrie europÃ©enne des technologies propres et a soulignÃ© l’importance d’une attention constante Ã la crÃ©ation de valeur europÃ©enne. Il a dÃ©clarÃ© : Â« Le concept ‘Made in Europe’ de l’IAA doit Ã©galement exiger une production technologique rÃ©elle en Europe. Les expÃ©riences prÃ©cÃ©dentes avec la faillite de Meyer Burger et d’autres entreprises solaires ont montrÃ© Ã quel point la concurrence est intense â€“ en particulier auprÃ¨s des fournisseurs asiatiques. Il est nÃ©cessaire d’apprendre du passÃ© et de crÃ©er un cadre europÃ©en permettant aux entreprises existantes et futures des secteurs Ã©olien, solaire et de stockage d’Ã©nergie de fonctionner avec succÃ¨s. En nous concentrant sur des solutions pratiques, nous pouvons faire Ã©voluer l’IAA, passant d’un concept prometteur Ã un outil efficace pour l’avenir de l’industrie europÃ©enne. Â»

Â«Â Souhaiter que Â« Made in Europe Â» signifie ce qu’il signifie Â»,

Le ministre Mikel Irujo a soulignÃ© que la Navarre a adoptÃ© depuis de nombreuses annÃ©es une ligne de politique industrielle claire en faveur de la crÃ©ation de valeur europÃ©enne, soutenue activement par un grand nombre d’entreprises basÃ©es dans la rÃ©gion. Il a exprimÃ© son inquiÃ©tude quant au fait que l’industrie et les emplois crÃ©Ã©s sont dÃ©sormais en jeu en raison d’une concurrence dÃ©loyale des principales sources d’approvisionnement. Â Â« Les nombreux acteurs prÃ©sents dans la salle â€“ rÃ©gions, parlementaires, syndicats et industriels de toute l’Union â€“ montrent que l’appÃ©tit pour une vÃ©ritable industrie manufacturiÃ¨re europÃ©enne est lÃ . Je suis trÃ¨s heureux que nous ouvrions dÃ©sormais cette alliance Ã chaque rÃ©gion, cluster et entreprise qui souhaite que Â« Made in Europe Â» signifie ce qu’il signifie Â», a exprimÃ© Christoph Podewils, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC).

Les desiderata de l’alliance

Le document de discussion conjoint prÃ©sente un diagnostic commun et un ensemble de changements ciblÃ©s Ã l’IAA. Au cÅ“ur : Â« l’origine syndicale Â» devrait rÃ©compenser la production vÃ©ritablement situÃ©e en Europe plutÃ´t que diluÃ©e pour couvrir un partenaire commercial ; Â« Made in Europe Â» devrait s’appliquer comme critÃ¨re obligatoire de prÃ©qualification plutÃ´t qu’un critÃ¨re d’attribution faible et facilement Ã©cartable ; des seuils de volume doivent s’appliquer par technologie afin que les exigences ne puissent pas Ãªtre concentrÃ©es sur une seule technologie alors que les autres sont exemptÃ©es ; et les critÃ¨res doivent couvrir les composants stratÃ©giquement critiques du cÅ“ur, pas une seule piÃ¨ce pouvant Ãªtre achetÃ©e en Europe pendant que le reste du produit est importÃ©. L’article couvre le solaire, l’Ã©olien et le stockage par batteries, considÃ¨re la cybersÃ©curitÃ© comme une prioritÃ© stratÃ©gique, et est dÃ©libÃ©rÃ©ment ouvert afin d’ajouter d’autres technologies â€“ composants du rÃ©seau et autres â€“ ainsi que des contributeurs supplÃ©mentaires.

EncadrÃ©

Une invitation ouverte

Les co-organisateurs feront un suivi avec les participants sur le dÃ©veloppement, l’approbation et la diffusion du document de position conjoint. Les rÃ©gions, clusters industriels, entreprises et syndicats partageant l’objectif d’un cadre crÃ©dible Â« Made in Europe Â» sont chaleureusement invitÃ©s Ã rejoindre l’alliance et Ã ajouter leur nom Ã la position commune. Les organisations intÃ©ressÃ©es peuvent contacter directement l’ESMC.