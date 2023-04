REDEN investit dans une nouvelle ligne de production de panneaux photovoltaÃ¯ques en France

REDEN confirme sa volonté de performance sur l’ensemble de la chaîne de valeur du photovoltaïque en investissant dans une ligne de production qui lui permettra de passer de 65 à 100 MW de capacité de production et de rester à la pointe de la technologie tout en offrant à ses projets comme ses partenaires une meilleure flexibilité de développement. Avec cet investissement de plusieurs millions d’euros, le Groupe assoit en outre son engagement pour une croissance économique responsable du pays.

Établi depuis sa création en 2008 dans le Lot-et-Garonne à Agen, REDEN capitalise sur le savoir-faire de ses équipes et investit dans un outil industriel de nouvelle génération. Producteur indépendant d’énergie renouvelable, REDEN marque ainsi sa détermination d’offrir une expertise inégalée au service de projets photovoltaïques vertueux. Dans le cadre de sa politique RSE, REDEN apporte, entre autres, une attention toute particulière à la provenance de ses achats. C’est pourquoi le Groupe a sélectionné un fournisseur en Espagne, reconnu pour sa fiabilité dans le monde du photovoltaïque. Avec sa nouvelle acquisition, REDEN sera, dès 2024, en mesure de fournir 300 000 modules par an, représentant une capacité d’environ 200 MW / an contre 65 actuellement. Ces modules seront principalement destinés aux nouveaux projets d’agrivoltaïsme en cours de développement par le Groupe, mais aussi à la maintenance de ses centrales existantes.

« Renforcer notre expertise en investissant dans un outil industriel de nouvelle génération »

En effet, si la vocation première de REDEN est de produire et vendre de l’électricité verte, sa particularité comme sa force résident dans sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur : le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance. Dans ce cadre et depuis 2009, l’usine lui confère une souplesse inédite en termes de fabrication de modules adaptés au déploiement de centrales dont les spécificités techniques sont nombreuses. Les serres agrivoltaïques REDEN, ajustées pour chaque culture et chaque lieu d’implantation, en constituent la parfaite illustration, sans compter le confort de travail et la productivité accrue qu’elles engendrent. « Dans un marché aussi dynamique que le photovoltaïque, notre ligne de production serait à présent rapidement devenue obsolète. Nous étions par conséquent confrontés à deux alternatives : renforcer notre expertise en investissant dans un outil industriel de nouvelle génération, ou bientôt fermer l’usine », explique Thierry Carcel, Président de REDEN. « Nous avons fait le choix de maintenir les emplois sur le territoire et de consolider notre position dans le secteur, grâce à des collaborateurs expérimentés, fidèles et dédiés à la production d’une électricité plus responsable. Ensemble, nous cherchons à monter des projets à fortes valeur ajoutée et retombées positives, tant pour notre planète que pour les personnes qui l’habitent. REDEN, ce n’est donc pas que du photovoltaïque ; c’est une éthique et un engagement sociétal et environnemental qui se reflète dans l’ensemble de notre structure et notre fonctionnement. »