Beem Energy propose son nouveau kit de panneaux solaires, le Beem Kit 420W

Le nouveau Beem Kit 420W est arrivé. Il est plein de promesses : puissance, économies et sécurité !

Avec le Beem Kit et son application mobile dédiée (disponible sur l’App Store et le Play Store), les utilisateurs peuvent réaliser des économies d’énergie considérables. Le Beem Kit 420W permet en effet aux utilisateurs d’économiser en moyenne 250€ sur leur facture d’électricité chaque année, soit 140€ grâce à la production d’énergie solaire et 110€ grâce à la maîtrise d’énergie via l’application. Conçu et fabriqué par Beem Energy selon un cahier des charges breveté et ce en conformité avec les normes de l’ADEME, une priorité est accordée à la sécurité, permettant aux consommateurs de profiter de leur propre énergie bas-carbone en toute tranquillité.

Beem Energy, entreprise experte basée à Nantes engagée dans la transition énergétique, est convaincue qu’agir à son échelle c’est changer les choses à grande échelle. Aussi, depuis 2019, elle donne à chacun l’envie de changer l’énergie pour faire des économies pour son porte-monnaie et la planète. Aujourd’hui, elle élargit sa gamme en annonçant le lancement de son nouveau kit de panneaux solaires 420W : innovant et incarnant l’alternative positive qui profite à tous, il offre une source d’énergie renouvelable, écologique et économique, à portée de main.

Consciente de la demande croissante pour l’autoconsommation d’énergie, Beem Energy a développé un kit qui répond aux besoins des Français, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir produire leur propre énergie. En effet, selon une étude récente menée par l’entreprise, 74% des Français affirment avoir la volonté de produire leur propre énergie par le biais de l’autoconsommation. Avec le nouveau Beem Kit 420W, chacun peut désormais contribuer à la transition énergétique en utilisant encore plus d’énergie propre et renouvelable en toute simplicité.