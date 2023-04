No-Flex : la solution Sun Ballast pour les grands panneaux

De plus en plus, les installateurs, les concepteurs et tous les opérateurs du monde du photovoltaïque doivent gérer des panneaux de dimensions supérieures à 2 mètres. Comment le faire correctement ? Sun Ballast a la solution.

Le marché du photovoltaïque est en pleine évolution et Sun Ballast a, semble-t-il, pris une longueur d’avance, en concevant et en réalisant des produits qui répondent rapidement et efficacement à des exigences techniques précises. Dans ce cas, il s’agit de la gestion d’installations avec des panneaux de grandes dimensions. L’augmentation de la longueur des panneaux photovoltaïques s’est imposée car elle présente plusieurs avantages en termes d’efficacité du système : des panneaux plus grands produisent davantage d’énergie renouvelable. Les avantages en termes d’efficacité s’accompagnent toutefois de difficultés liées aux plus grandes dimensions de l’installation photovoltaïque. En effet, des modules plus grands signifient aussi une résistance réduite aux charges de vent et de neige, une diminution de l’étanchéité due non seulement à l’augmentation de la taille mais aussi à l’épaisseur réduite des panneaux. Il était donc nécessaire de trouver une solution technique qui faciliterait l’expansion de cette tendance du marché, tout en garantissant sécurité et fiabilité. En un mot : No-Flex.

Sun Ballast fait des recherches, Sun Ballast trouve des solutions

Sun Ballast est constamment en contact avec les principaux fabricants de panneaux pour tester et certifier les fixations des ballasts avec les différents types de panneaux disponibles sur le marché. Ayant réalisé qu’une nouvelle solution pour les grands panneaux photovoltaïques était nécessaire, le service R&D de Sun Ballast a apporté son expérience et son savoir-faire pour concevoir et breveter une solution innovante : No-Flex. No-Flex est la nouvelle plaque d’acier qui se positionne et se fixe directement sur les ballasts déjà dotés d’un insert fileté M8.

Brevetée comme solution pour les panneaux photovoltaïques de grandes dimensions posés horizontalement (mais également adaptée aux panneaux plus petits lorsque les manuels d’installation l’exigent), celle solution permet, grâce à l’insertion d’un ballast supplémentaire au centre des panneaux, de fixer les modules en plusieurs endroits et, ainsi, d’améliorer la stabilité de ces panneaux. Cette solution offre de multiples avantages :

- elle améliore la résistance au vent de l’ensemble du système photovoltaïque en raison de l’augmentation de la charge statique

- elle augmente la résistance à la charge de neige

- elle évite la flexion centrale des panneaux

- elle respecte les paramètres de support du module garantis par le fabricant.

Le renforcement de la résistance aux charges est fondamental pour la bonne santé du système : l’ajout d’un troisième ballast central, et du support No-Flex auquel le panneau est ensuite fixé à l’aide de colliers, garantit une résistance exceptionnelle aux contraintes qui pourraient endommager le panneau, que ce soit par le bas avec le vent, ou par le haut avec la neige. L’augmentation du nombre de points de fixation – de 4 à 6 – améliore la résistance structurelle et rend le système mécaniquement plus robuste face aux contraintes extrêmes et répétées dans le temps. Le cadre englobe structurellement le panneau et le renforce de manière à ce qu’il ne se brise pas sous l’effet des charges. Enfin, il répond pleinement aux exigences des fabricants de panneaux photovoltaïques afin de garantir la durabilité, un objectif que No-Flex assure grâce à l’introduction d’un plus grand nombre de points de fixation.

Normes de qualité certifiées avec des résultats exceptionnels aux tests de charge

Le bureau d’études et le service de recherche et développement de Sun Ballast, comme pour tout système ou accessoire, ont certifié la validité de No-Flex par des essais en laboratoire avec deux types de tests de charge différents : charge répartie et charge ponctuelle. Le but de cet essai est de rechercher d’éventuelles fissures, décollements et dysfonctionnements évalués par des examens visuels et résultant de la surcharge de poids appliqués. Les poids ont été répartis sur l’ensemble du panneau photovoltaïque, sur des côtés précis, sur des points localisés et également sur le support. Les calculs en laboratoire ont montré une incroyable résistance à la charge, jusqu’à 6000 Pa (Pascal) pour le système Connect et jusqu’à 2400 Pa (Pascal) pour le système Standard. Les mêmes tests de charge ont été effectués sur le support, qui a démontré une résistance de plus de 100 kg.

Durabilité assurée, avec deux types de support : pour le système Connect et pour le système Standard

En plus de fournir des solutions durables, rapides et faciles à mettre en œuvre, Sun Ballast offre un support technique et conceptuel afin que, lors de l’installation, le client ne rencontre aucun écart par rapport au projet. En ce qui concerne No-Flex, ce sont nos techniciens qui en recommandent l’utilisation sur la base de calculs de dimensionnement minutieux, choisissant ainsi le modèle idéal selon le système.

Pour le système Connect, No-Flex est en fait disponible sous la forme d’un support en « L » qui se fixe aux 3 différents types de ballast qui caractérisent le système. Pour le système Standard, No-Flex est disponible sous la forme d’un support droit avec 3 fentes qui est fixé au ballast supplémentaire au milieu, ce qui permet d’avoir un panneau photovoltaïque plus solidement attaché au système.

No-Flex est parfait pour rendre une installation photovoltaïque résistante et durable au fil des ans, car il constitue la solution la plus appropriée en termes de résistance, de coût et de temps d’installation, par rapport à ‘autres alternatives avec des poids supplémentaires ou d’autres accessoires intégrés à la structure et non directement en contact avec le panneau PV. Sun Ballast a également intégré No-Flex dans le logiciel de conception gratuit InSun, de sorte que la résistance à la charge nécessaire du panneau photovoltaïque, l’installation correcte et donc la garantie peuvent être calculées automatiquement et indépendamment. Sur InSun, il est également possible d’obtenir en temps réel la compatibilité du système utilisé avec le panneau choisi.

Pour prolonger la vie des grands panneaux : l’innovation No-Flex mérite une attention particulière !