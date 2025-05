La capacitÃ© installÃ©e mondiale d’Ã©nergie renouvelable devrait atteindre 11,2 TW d’ici 2035, selon les prÃ©visions de GlobalData

Le secteur de l’électricité connaît une croissance notable des sources d’énergie renouvelables, propulsée par un éventail de facteurs tels que le progrès technologique, les incitations politiques et une prise de conscience accrue de l’impératif de solutions énergétiques durables. Par conséquent, les ressources renouvelables, en particulier l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et l’énergie éolienne, gagnent une part plus importante dans le mix énergétique. Décryptage !

Selon GlobalData, la capacité installée mondiale d’énergie renouvelable devrait passer de 3,42 TW en 2024 à 11,2 TW d’ici 2035, en raison principalement de la baisse des coûts et d’un fort soutien politique, en particulier pour l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne. Le dernier rapport de GlobalData, « Renewable Energy : Strategic Intelligence », révèle que le marché mondial des énergies renouvelables est passé d’une capacité installée cumulée de 0,93 TW en 2015 à 3,42 TW à la fin de 2024, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 %. La capacité installée cumulée totale devrait enregistrer un TCAC de 11 % au cours de la période 2024-35.

Les algorithmes d’IA ont la capacité de prévoir la production d’énergie renouvelable

L’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne ont contribué de manière significative au secteur des énergies renouvelables, représentant respectivement 56 % et 33 % de la capacité installée totale en 2024. La région Asie-Pacifique (APAC) est devenue le plus grand marché pour la capacité installée de panneaux solaires photovoltaïques et d’éoliennes, avec respectivement 1,18 TW et 0,67 TW en 2024. Rehaan Shiledar, analyste principal de l’énergie chez GlobalData, commente : « Alors que les coûts des technologies solaires photovoltaïques (PV) et éoliennes continuent de baisser, ces sources d’énergie renouvelable sont de plus en plus attrayantes pour les investisseurs. De plus, les stratégies de transition énergétique, associées à une demande croissante d’électricité, en partie alimentée par l’émergence de l’énergie hydrogène et l’avènement de l’intelligence artificielle, propulseront la croissance du marché des sources d’énergie renouvelables ». L’intelligence artificielle (IA) transforme le secteur de l’énergie renouvelable en améliorant l’optimisation de la production, en faisant progresser la gestion du réseau et en augmentant l’efficacité de plusieurs systèmes. Les algorithmes d’IA ont la capacité de prévoir la production d’énergie renouvelable, de superviser les opérations du réseau en temps réel et d’affiner les stratégies de stockage d’énergie. Ces progrès contribuent à accroître la fiabilité et l’efficacité, rendant ainsi l’énergie renouvelable plus efficace et plus économique.

En 2024, l’énergie solaire photovoltaïque a généré 329,1 milliards de dollars d’investissements

Les développeurs d’énergie solaire tels que NextEra Energy, EDF et ENGIE utilisent des modèles d’apprentissage automatique pour améliorer l’efficacité des installations solaires photovoltaïques. Rehaan Shiledar poursuit : « Le secteur des énergies renouvelables est à l’aube d’une croissance substantielle, avec les industries de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne à l’avant-garde. De plus, l’engagement mondial à réduire les émissions de carbone a cultivé un paysage réglementaire propice aux investissements dans ces alternatives énergétiques durables ». Les systèmes solaires photovoltaïques sont sur le point de stimuler de nouveaux investissements, dépassant les secteurs éoliens terrestres et offshore. En 2024, l’énergie solaire photovoltaïque a généré 329,1 milliards de dollars d’investissements. En revanche, les investissements dans l’éolien terrestre se sont chiffrés à 151,2 milliards de dollars, tandis que les investissements dans l’éolien offshore ont atteint 69,6 milliards de dollars à la fin de 2024. « Les énergies solaire et éolienne deviennent rapidement compétitive par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. On s’attend à ce qu’elles dominent la production d’électricité dans un avenir proche. Alors que la communauté mondiale s’engage à développer les sources d’énergie renouvelables, les États-Unis semblent ralentir le rythme de croissance des énergies renouvelables en faveur des combustibles fossiles. Néanmoins, l’engagement mondial à réduire les émissions de carbone, les progrès technologiques et la demande de solutions énergétiques plus propres accéléreront l’adoption des énergies renouvelables dans le monde entier » conclut Rehaan Shiledar.