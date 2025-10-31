La main-dâ€™Å“uvre solaire de lâ€™UE atteint un climax en 2024, mais la croissance devrait stagner en 2025

Ã€ la fin de lâ€™annÃ©e 2024, le secteur solaire de lâ€™UE employait un nombre record de 865 000 emplois, soit une croissance de 5 % depuis 2023. Cependant, le rapport annuel de SolarPower Europe sur les emplois solaires dans lâ€™UE met en garde contre le fait que, pour la premiÃ¨re fois en prÃ¨s dâ€™une dÃ©cennie, les emplois dans le secteur solaire diminuent, avec une baisse prÃ©vue de 5 % de la main-dâ€™Å“uvre solaire, pour atteindre environ 825 000 emplois en 2025.

La baisse de la main-dâ€™Å“uvre solaire dans lâ€™UE reflÃ¨te le ralentissement de la croissance du marchÃ© solaire de lâ€™UE, qui devrait chuter de 1,5 % en 2025. Cela est liÃ© Ã lâ€™affaiblissement du segment des toits rÃ©sidentiels et Ã un secteur manufacturier menacÃ© dans un contexte de dÃ©fis de compÃ©titivitÃ© mondiale.

En raison de ce ralentissement, atteindre un million dâ€™emplois solaires dâ€™ici 2027, comme prÃ©vu dans le rapport de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, semble dÃ©sormais hors de portÃ©e. Le secteur devrait revenir Ã un niveau de croissance stable, mais plus faible, en 2026, et lâ€™emploi devrait atteindre 916 000 emplois dâ€™ici 2029. En consÃ©quence, le rapport prÃ©sente plusieurs recommandations politiques pour guider lâ€™industrie solaire europÃ©enne. (voir encadrÃ©)

Au niveau national, il y a eu du mouvement. MalgrÃ© une diminution de 17 % de la main-dâ€™Å“uvre solaire en Allemagne entre 2023 et 2024, le pays dÃ©tient le titre de plus grand employeur solaire de lâ€™UE avec 128 000 emplois. La Pologne, qui Ã©tait positionnÃ© auparavant comme le deuxiÃ¨me pays comptant le plus grand nombre de travailleurs solaires, est tombÃ©e Ã la quatriÃ¨me place avec environ 90 000 personnes, alors que son marchÃ© des toits rÃ©sidentiels Ã forte intensitÃ© dâ€™emplois a diminuÃ©. Lâ€™Espagne se classe deuxiÃ¨me avec 122 000 travailleurs du solaire, le pays donnant la prioritÃ© Ã son secteur des services publics Ã faible intensitÃ© dâ€™emploi, qui fournit plus de capacitÃ©s en GW avec moins de travailleurs. Lâ€™Italie, qui occupe actuellement la troisiÃ¨me place, devrait dÃ©passer lâ€™Espagne dâ€™ici 2029, soutenue par une croissance rÃ©guliÃ¨re du marchÃ© et une plus grande attention portÃ©e aux projets solaires Ã grande Ã©chelle. La France, la Roumanie et la Hongrie complÃ¨tent le classement des 7 premiers pays pourvoyeurs de main-dâ€™Å“uvre solaire de lâ€™UE.

Â« En 2025, lâ€™Ã©nergie solaire reprÃ©sentera 825 000 emplois de qualitÃ© pour lâ€™Europe. Câ€™est incroyable. Cependant, ce chiffre est infÃ©rieur Ã la barre du million dâ€™emplois solaires que nous espÃ©rions atteindre Ã lâ€™heure actuelle, et pour la premiÃ¨re fois en une dÃ©cennie, la croissance des emplois solaires sâ€™est arrÃªtÃ©e. Nous ne pouvons pas ignorer cet avertissement. Les dirigeants de lâ€™UE ont lâ€™occasion de faire marche arriÃ¨re, de stabiliser le marchÃ©, de soutenir les fabricants europÃ©ens dâ€™Ã©nergie solaire et de renforcer sa stratÃ©gie en matiÃ¨re de compÃ©tencesÂ Â» confie Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

La perturbation de la croissance de la main-dâ€™Å“uvre solaire en 2025 est causÃ©e par un ralentissement de lâ€™Ã©nergie solaire rÃ©sidentielle, avec lâ€™attÃ©nuation des impacts de la crise Ã©nergÃ©tique et des niveaux insuffisants de flexibilitÃ© du systÃ¨me. La main-dâ€™Å“uvre solaire sur les toits de lâ€™UE a diminuÃ© au cours des 3 derniÃ¨res annÃ©es, passant de 73 % en 2022 Ã 59 % en 2024, et devrait tomber Ã 56 % en 2029. En consÃ©quence, le rapport annuel de lâ€™UE sur lâ€™emploi dans le solaire a rÃ©visÃ© la projection de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re selon laquelle lâ€™UE atteindrait 1 million dâ€™emplois dans le solaire dâ€™ici 2027, ce qui ne sera probablement rÃ©alisable quâ€™Ã partir de 2030.

Bas du formulaire

EncadrÃ©

Les 10 recommandations

Pour maintenir la main-dâ€™Å“uvre solaire sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de dÃ©carbonation de lâ€™Europe, le rapport sur lâ€™emploi solaire de lâ€™UE propose une sÃ©rie de recommandations politiques :

Mettre en place un centre europÃ©en dâ€™intelligence sur les compÃ©tences solaires. Intensifier et stabiliser le financement des compÃ©tences renouvelables, avec un accÃ¨s simplifiÃ© pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cartographier les initiatives existantes en matiÃ¨re de compÃ©tences. Conclure des accords sectoriels pour permettre une reconversion Ã grande Ã©chelle. Mener des campagnes coordonnÃ©es pour amÃ©liorer lâ€™attractivitÃ© des mÃ©tiers techniques verts ainsi que des apprentissages et des formations professionnelles. Promouvoir lâ€™Ã©quilibre entre les sexes et la diversitÃ© dans les carriÃ¨res solaires. DÃ©velopper des parcours de carriÃ¨re inter-renouvelables et des cadres de compÃ©tences transfÃ©rables. Introduire un passeport europÃ©en des compÃ©tences solaires. Adopter une stratÃ©gie dâ€™Ã©lectrification-compÃ©tences qui associe le solaire photovoltaÃ¯que Ã la chaleur, Ã la mobilitÃ© et au stockage.

10. Investissez dans des formations avancÃ©es sur le numÃ©rique et lâ€™intelligence artificielle (IA).