REDEN et la famille Combelles organisent les portes ouvertes d’une serre agrivoltaÃ¯que dans le Tarn

REDEN poursuit son engagement en faveur de l’agriculture durable et de la production locale d’énergie avec les portes ouvertes d’une serre agrivoltaïque dans le Tarn, à Viviers-lès-Montagnes (81). Pensée pour accompagner le développement du maraîchage diversifié, cette installation illustre la volonté de REDEN de proposer des solutions concrètes au service des territoires et des exploitants agricoles.

Fondé en 2008 dans le Lot-et-Garonne, REDEN est un producteur indépendant d’électricité photovoltaïque et de solutions de stockage. Pionner de l’agrivoltaïsme en France depuis 2010, le Groupe est le premier énergéticien à avoir développé la serre agrivoltaïque dans l’hexagone. C’est un outil agricole sur mesure et clé en main, proposé dans le cadre d’un bail à construction. Avec plus de 100 réalisations à son actif, REDEN totalise ainsi plus de 300 hectares en exploitation. Aujourd’hui, l’entreprise, Loïc et Gérard Combelles, père et fils, s’associent pour les portes ouvertes officielles de leur serre à Viviers-lès-Montagnes, dans le Tarn (81).

« Des projets pensés avec et pour le territoire, au service d’une agriculture résiliente et d’une énergie décarbonée »

Implantée sur un terrain de plus de 2 hectares, cette installation est équipée de 6 877 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée totale de 2,1 MWc. La production électrique annuelle est estimée à 2 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’environ 1 000 habitants. Cette génération d’énergie non carbonée revient à éviter l’émission de près de 75 000 km parcourus avec une voiture thermique sur un an. « REDEN s’engage aux côtés des agriculteurs pour leur proposer des outils adaptés, durables et performants. La serre agrivoltaïque de Viviers-lès-Montagnes est un bel exemple de notre approche et des bénéfices que nous pouvons apporter en termes de durabilité et d’innovation agricole : des projets pensés avec et pour le territoire, au service d’une agriculture résiliente et d’une énergie décarbonée » se réjouit Vincent Larribe, Directeur Développement France chez REDEN.

« Le mot d’ordre pour résumer cela, c’est l’adaptabilité »

Depuis fin 2017, la serre de la famille Combelles — développée par REDEN après un appel d’offres CRE — incarne une réussite en maraîchage diversifié. Le choix de la serre agrivoltaïque s’est imposé comme une évidence pour la famille d’exploitants. Soucieux d’assurer l’avenir de son exploitation et de la transmettre à son fils, Gérard Combelles a été séduit par cet abri climatique d’excellence. Gérard Combelles, ancien gérant de l’exploitation maintenant à la retraite, explique : « Avec les tempêtes à répétition, nous avions besoin d’une solution plus solide que nos anciennes serres tunnels. Cette serre agrivoltaïque est un outil fonctionnel, qui protège mieux les cultures des excès climatiques tout en améliorant notre confort de travail grâce à l’espace mis à disposition, plus important qu’une serre classique ». La serre agrivoltaïque remplace ainsi avantageusement les anciennes serres tunnels, souvent endommagées par les intempéries et les tempêtes successives dans la région. Cette dernière est mise à disposition gratuitement et son entretien est entièrement pris en charge par REDEN. Et Loïc Combelles, son fils et nouveau gérant de l’exploitation, de conclure : « J’ai repris l’exploitation familiale quand nous avons commencé la mise en place de la serre. Le mot d’ordre pour résumer cela, c’est l’adaptabilité. L’espace de travail et l’environnement climatique ont été modifiés et nous avons dû revoir notre fonctionnement et l’itinéraire cultural pour s’adapter pleinement à notre nouvel outil et obtenir les rendements espérés. Aujourd’hui, les résultats sont au rendez-vous et c’est un réel atout pour notre activité. »