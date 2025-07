Alerte forte chaleur : comment l’agriculture peut-elle faire face aux aléas climatiques ? Vous avez dit agrivoltaïsme?

Les étés se suivent et se ressemblent. La dystopie devient réalité. Les agrculteurs sont en première ligne avec cet été une canicule précoce à faire brûler les récoltes. Une solution : l’agrivoltaïsme en tant que technologie qui a fait ses preuves !

Alors que les températures ne cessent d’augmenter sur le territoire national, un rapport du Haut-Commissariat au Plan alerte sur des tensions qui pourraient se faire ressentir sur les ressources en eau dès 2050. L’irrigation agricole, entre autres, pose question. Brûlures et coups de soleil, pertes des récoltes à venir… L’enjeu est de taille pour les agriculteurs.

93% des agriculteurs impactés

Selon les résultats du premier Baromètre de l’Agrivoltaïsme réalisé par Sun’Agri avec l’Institut IPSOS, 93% d’entre eux sont impactés par les effets du changement climatique, impactant la qualité et les volumes de leurs récoltes, (en moyenne de 22%). “Nous semblons nous diriger, pour la quatrième fois en deux mois, vers un nouvel épisode exceptionnel. Les critères d’une vague de chaleur tendent à se remplir. Certains scénarios, minoritaires, envisagent des pics au-delà des 40 degrés, ce qui pourrait avoir des conséquences agricoles majeures, en particulier sur les orges de printemps et blé d’hiver ” analyse Serge Zaka, Climatologue.

Des résultats probants au service des cultures

Pour répondre aux pics de chaleurs journaliers, l’agrivoltaïsme est une solution possible pour installer un microclimat autour du sol et des plantes qui préserve la croissance et permet la photosynthèse. Une installation agrivoltaïque peut permettre d’économiser jusqu’à 50% des besoins en eau de la plante, et donc de diminuer les besoins en irrigation par exemple. Selon le Baromètre IPSOS X Sun’Agri, l’agrivoltaïsme apparaît dans le top 3 des solutions privilégiées des agriculteurs pour se protéger, devant l’agroforesterie notamment. “Diminuer les besoins des plantes en irrigation, renforcer leur résilience face aux aléas climatiques et aux fortes chaleurs en été… Nous concevons l’agrivoltaïsme comme un outil de travail au service des agriculteurs pour les aider à affronter le changement climatique qui met à mal les rendements des cultures.”, indique Cécile Magherini, Directrice Générale de Sun’Agri.