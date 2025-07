Mise en service rÃ©ussie des ombriÃ¨res solaires du Parking Relais La Poterie Ã  Rennes

Il y a quelques jours à peine, Trina Solar a finalisé la mise en service des ombrières photovoltaïques du Parking Relais du métro de Rennes. Ce projet emblématique s’inscrit pleinement dans la dynamique de transition énergétique portée par la métropole bretonne. Installé en zone urbaine dense, ce chantier d’envergure a nécessité une coordination fine des coactivités et une grande agilité de la part de tous les acteurs impliqués.



L’installation affiche une puissance installée de 500 kWc. Objectif : produire une énergie solaire locale et durable tout en valorisant un espace urbain existant, au service de la mobilité et de la décarbonation. Suite à la finalisation de ces travaux, Trina Solar prépare le lancement du second chantier d’ombrières solaires sur le parking relais des Préales, affaire à suivre ! « Rennes Métropole et Keolis Rennes nous ont fait une totale confiance. Leur engagement en faveur d’une transition énergétique concrète et durable est toute à leur honneur » confie Ariane Pouchet Business Administrative Assistant International System Business Unit (ISBU)

Une collaboration exemplaire

Ce projet a vu le jour grâce à la synergie de plusieurs partenaires :

• Solution 30 – Travaux électriques

• Momsteel – Conception et montage de la structure

• SGC – Réalisation des fondations

• Trina Solar – Fourniture des modules photovoltaïques