Lâ€™intÃ©gration photovoltaÃ¯que selon MECOSUN

Chez MECOSUN, lâ€™expertise va bien au-delÃ de la conception : elle se concrÃ©tise chaque jour sur le terrain Ã travers des projets variÃ©s, oÃ¹ les solutions maisons dÃ©montrent leur adaptabilitÃ© et leur fiabilitÃ© depuis 2012, au sein dâ€™une gamme complÃ¨te comprenant les systÃ¨mes dâ€™intÃ©grations photovoltaÃ¯ques et en surimposition, les ombriÃ¨res durables, le mini parc au sol et lâ€™agrivoltaisme. Retour sur deux rÃ©alisations rÃ©centes qui illustrent parfaitement cette dynamiqueÂ !

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IntÃ©gration photovoltaÃ¯que verticale en faÃ§ade de silo agricole

En collaboration avec la sociÃ©tÃ© Broussy Energies, Mecosun a accompagnÃ© la mise en Å“uvre dâ€™un mur photovoltaÃ¯que vertical de 705 mÂ², reprÃ©sentant une puissance de 138 kWc. La particularitÃ© du projet repose sur le systÃ¨me dâ€™intÃ©gration MVEH inclinÃ©e Ã 80Â°, permettant dâ€™optimiser la production tout en sâ€™adaptant aux contraintes architecturales et de sÃ©curitÃ©. RÃ©sultat : une solution technique et performante, parfaitement intÃ©grÃ©e et adaptÃ©e Ã une configuration atypique.

AngoulÃªme : une grande halle voyageurs Ã©quipÃ©e en photovoltaÃ¯que

DeuxiÃ¨me rÃ©alisation marquante avec ce projet de 327,6 kWc rÃ©partis sur 1906 mÂ², intÃ©grant la solution MVEH Full Black, menÃ© en collaboration avec la sociÃ©tÃ© Solstyce. Une installation combinant des modules Voltec Solar et Sâ€™Tile dÃ©montrant la compatibilitÃ© et la flexibilitÃ© de nos solutions dans un contexte technique exigeant. Une solution Ã la fois esthÃ©tique et robuste, rÃ©pondant aux exigences des projets de gares ferroviaires.

Ces rÃ©alisations illustrent pleinement lâ€™ADN MECOSUN : proposer des systÃ¨mes de fixation photovoltaÃ¯ques capables de sâ€™adapter Ã chaque typologie de projet, des configurations les plus classiques aux plus spÃ©cifiques.

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