REDEN annonce des résultats annuels en forte croissance et confirme ses objectifs de développement

REDEN confirme sa bonne dynamique de ces dernières années avec, en 2019, une croissance de plus de 40% pour rapport à 2018, lui permettant de disposer aujourd’hui d’un parc d’actifs de plus de 580 centrales solaires en opération pour une capacité installée de 573 MW.

Développeur, constructeur et exploitant de centrales photovoltaïques en France et à l’international, REDEN affiche une croissance soutenue complétée par un rythme élevé d’acquisition et vise un objectif d’1 GW en 2022. En 2019, REDEN a connu une croissance soutenue complétée par un rythme élevé d’acquisition. Avec une activité annuelle de 155 millions d’euros et un EBITDA à 74 millions d’euros en 2019, REDEN réalise une croissance de +40% par rapport à 2018, portée à 25% par la croissance externe et à 15% par la croissance organique.

Première acquisition en Grèce et renforcement de son maillage au Mexique

REDEN développe des projets dans les pays où le groupe est déjà présent, à savoir la France, l’Espagne, le Portugal, le Mexique, le Chili et Porto Rico, mais investit également dans de nouveaux pays. Ainsi, après avoir notamment récemment acquis 20 MW en France et 40 MW au Mexique, REDEN vient de faire l’acquisition en Grèce de trois centrales pour un total de 7 MW et projette d’acquérir au moins 100 MW dans ce pays d’ici 2021.

Emission d’un “Euro PP Green” de 45 millions d’euros en décembre 2019

Pour poursuivre ses investissements dans de nouvelles centrales solaires, REDEN a notamment réalisé son premier Euro PP Green en format prêt d’un montant de 45 millions d’euros fin 2019. Les fonds vont permettre de financer la construction de nouveaux projets solaires ainsi que l’achat de projet Brownfield, en Europe et en Amérique du sud.

Un objectif d’1 GW à l’horizon 2022 grâce à l’intensification de sa stratégie de développement et d’acquisition

La belle histoire de REDEN continue aujourd’hui de s’écrire grâce à l’engagement de l’ensemble des collaborateurs du groupe et grâce à de nombreux projets de développement et d’acquisition, qui devraient permettre au groupe d’atteindre les 1 GW en 2022 et ainsi doubler sa production en l’espace de trois ans. En effet, avec une moyenne de croissance annuelle attendue supérieure à 40% pour les trois prochaines années, REDEN entend bien renouveler la performance réalisée en 2019.

Ainsi, le groupe, qui réalise son développement à 50% en France et à 50% à l’international, prévoit plus de 120 MW d’acquisition en 2020, en France, en Europe du Sud et au Mexique. Grâce à son équipe expérimentée, ses actionnaires engagés et la solidité de ses partenariats bancaires, le groupe REDEN est confiant sur ses capacités à dépasser l’objectif qu’il s’est fixé d’1 GW de capacité installée d’ici la fin 2022 tout en restant concentré sur les zones géographiques où le groupe est exposé à savoir l’Europe et l’Amérique Latine.

Un portefeuille de projets important de plus d’1.5 GW sécurisés

“Nous avons l’ADN d’un développeur de projets et cette stratégie restera toujours majoritaire. Ainsi, nos années de développement nous permettent aujourd’hui d’avoir un portefeuille de projets important de plus d’1.5 GW sécurisés. Nous avons l’ambition de maintenir notre rythme de croissance sur les prochaines années et continuerons donc notre stratégie d’acquisition nous permet d’accélérer le développement du groupe” assure Thierry Carcel, Président de REDEN Solar.

Encadré

Le groupe REDEN en quelques chiffres au 31/12/2019

● Capacité installée 2019 : 573 MW sur + de 580 sites en exploitation

● Présence dans 7 pays (France, Espagne, Portugal, Mexique, Porto Rico, Chili, Grèce)

● 100 collaborateurs et 400 emplois indirects

● 215 millions d’€ en capitaux propres,

● 1.1 milliard d’€ de total bilan,

● 155 millions d’€ d’activités (production, exploitation)

● 74 millions d’€ d’Ebitda soit une croissance de 40% par rapport à 2018