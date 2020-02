In Sun We Trust et Otovo lÃ¨vent 17 Mâ‚¬ pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que rÃ©sidentiel en Europe

In Sun We Trust, tiers de confiance du photovoltaïque à destination des particuliers, annonce qu’Otovo, sa maison mère, a bouclé une levée de fonds de 17M€ auprès du géant suédois Axel Johnson Inc (AJI). Cette levée de fonds doit permettre au Groupe d’accélérer le déploiement de son service dans les pays où il est déjà présent (Norvège, France, Suède) mais aussi d’accélérer l’ouverture de nouvelle filiale en Europe, comme ce fut le cas en Espagne en septembre dernier.

Démocratiser le solaire auprès des particuliers

Otovo, est une start-up créée en 2016 par 4 cofondateurs (Andreas Thorsheim, Simen Fure Jørgensen, Lars Syse Christiansen et Andreas Bentzen) animés par la volonté de démocratiser et de promouvoir l’énergie solaire. Entre 2016 et 2018, la jeune pousse norvégienne lève près de 17,5 M€ et se développe en Suède pour rapidement devenir le leader scandinave de la vente de panneaux photovoltaïques. En 2019, Otovo fusionne avec le français In Sun We Trust, une plateforme de mise en relation entre professionnels et particuliers pour l’installation photovoltaïque. Créée en 2015 par David Callegari et Nicolas Bodereau, la start-up s’est vite fait remarquer grâce à sa technologie révolutionnaire de simulation du potentiel solaire des installations pour particuliers.

Présent en Norvège, Suède, Espagne et France, le Groupe Otovo qui résulte de la fusion de ces deux start-ups entend accélérer la transition énergétique en démocratisant le solaire auprès des particuliers qui représentent environ un quart du potentiel de développement du photovoltaïque en Europe. Cette stratégie passe par des investissements majeurs dans les pays où le Groupe (valorisé à 110 M€) est présent, mais aussi par l’ouverture des nouvelles filiales. Otovo et In Sun We Trust viennent d’ailleurs de finaliser l’ouverture d’une filiale en Espagne où le Groupe déploie actuellement son service et où les premières installations ont débuté.

La start-up la mieux financée du secteur du photovoltaïque résidentiel en Europe

Pour financer l’accélération de ses développements, la start-up vient d’opérer une levée de fonds de 17 M€ auprès du géant suédois Axel Johnson Inc, un groupe de commerce de détail et de services aux consommateurs qui compte plus de 1,5 millions de clients chaque jour. Une opération qui confirme l’élargissement de ses activités à destination des particuliers au photovoltaïque et qui fait suite à un investissement pour le compte du fournisseur camerounais Eneo en juin 2019. Commentant cette opération, Stina Andersson, directrice de l’exploitation chez Axel Johnson, déclare : « Nous croyons fermement au rôle central que jouera l’énergie solaire dans les systèmes énergétiques du futur. Otovo s’inscrit parfaitement dans notre thèse d’investissement, étant donné que la société aide les ménages à adopter l’énergie solaire rapidement et facilement, en utilisant une technologie qui contribue à réduire le coût pour le consommateur. »

David Callegari, fondateur d’In Sun We Trust conclut : « Cette nouvelle opération d’ampleur porte le montant total des fonds levés à près de 35 millions d’euros depuis 2015 et fait de notre Groupe la start-up la mieux financée du secteur photovoltaïque résidentiel en Europe. Cela illustre pleinement la pertinence de notre stratégie de développement, mais aussi les fortes ambitions que nous nourrissons pour devenir un acteur clé de la transition énergétique dans la région. »