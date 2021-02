Kehua France commercialise un shelter compact de 100 kW

Kehua France – filiale de Kehua Tech, un fabricant chinois d’onduleurs PV créé en 1988 – a lancé un local technique dédié au marché des installations solaires de 100 kW en France. Un shelter « Plug-and-Play » !

Kehua France fournit désormais un shelter dédié aux installations de 100 kW en France. Avec un cahier des charges axé sur la sécurité, la fiabilité et la robustesse, l’entreprise propose aux installateurs un produit « Plug-and-Play » – certifié en conformité avec la réglementation du marché français, validé par le gestionnaire de réseau – permettant d’optimiser le temps d’intervention sur les chantiers lors du raccordement et du passage des organismes de contrôle, ainsi que de facilité les opérations de maintenance. Après 14 GW déjà installés dans le monde et une collaboration de longue date avec des marques renommées internationales, le groupe Kehua Tech investit donc les marchés européen et africain. Ainsi, Kehua France, présent depuis 2018 en France et au Maroc, contribue à démontrer la volonté du groupe de s’inscrire durablement sur ces continents.