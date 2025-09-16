A Nantes, Volterres cultive les énergies renouvelables

Avec Territoire d’Énergie 44 et la Métropole de Nantes, Volterres, fournisseur d’électricité verte, poursuit son développement tout en cultivant sa différence sur le local. Un partenariat gagnant-gagnant !

À l’occasion de la journée « Territoires et Énergies » du 16 septembre dernier, La Métropole de Nantes et Territoire d’énergie Loire-Atlantique (TE44) ont annoncé la signature du « 1er » marché de fourniture d’électricité intégrant un CADER (alias PPA) conclu entre un acteur public et un fournisseur d’ENR.

« Nous sortons de la logique du “pari sur les marchés” »

Volterres, fournisseur d’électricité verte auprès des entreprises et des acteurs publics engagés pour la transition énergétique, a été sélectionné pour fournir le complément d’électricité et assurer la gestion des flux ENR de ce 1er CADER : Contrat d’Achat d’Énergie Renouvelable. Un marché conclu pour 2 ans. « Pour une collectivité, c’est une vraie avancée. Nous sortons de la logique du “pari sur les marchés” ! Grâce au CADER et son marché de fourniture de complément, nous gagnons en visibilité budgétaire et nous limitons les risques dans la durée. Ce contrat, c’est à la fois un choix économique, stratégique et environnemental » déclare Emmanuel Dion, chargé de mission et achats énergie à la Métropole de Nantes.

Un volume total de 53 GWh annuels

Déjà titulaire d’un lot du groupement d’achat propre à Nantes Métropole, Volterres a été choisi par Territoire d’énergie Loire-Atlantique (TE44), coordonnateur du marché d’achat de fourniture agrégation. Ce nouveau contrat de complément de fourniture comprend la gestion des volumes du CADER pour un volume total de 53 GWh annuels. “Pour TE44, coordonnateur du groupement, ce marché de fourniture et agrégation, ainsi que les contrats CADER associés, nous permettent d’élargir notre offre d’achat d’énergie. Cette stratégie inédite et vertueuse nous permet de développer un circuit court énergétique sur notre territoire, en combinant sécurisation budgétaire et transition énergétique de nos collectivités,” précise Emmanuel Bourien, chef de projet EnR et innovation à TE44.

Un mécanisme pluriel qui se développe sur les marchés publics

Cette prestation illustre parfaitement le cœur de métier de Volterres, dont la mission est de faciliter l’accès aux énergies renouvelables. Concrètement, Volterres va se sourcer auprès de plusieurs de ses producteurs partenaires pour fournir ce complément d’électricité verte, en respectant l’exigence d’acheter également les garanties d’origine française des centrales correspondantes (achat conjoint strict) ou à minima de même technologie et région (achat conjoint élargi). « Notre partenariat renforcé avec la Métropole de Nantes et TE44 témoigne de notre engagement commun en faveur d’une électricité renouvelable et tracée. Notre savoir-faire nous permet de proposer un accompagnement sur mesure, unique et innovant, qui répond aux exigences du marché et à notre volonté de développer une énergie décarbonée” conclut Alexis Bouanani, Directeur Général de Volterres.