M-1 pour MIX.E, le salon europÃ©en du mix Ã©nergÃ©tique neutre en carbone

MIX.E, événement Tech & Solutions pour un mix énergétique neutre en carbone, propose aux entreprises et collectivités des solutions opérationnelles pour repenser leurs usages et stratégies énergétiques. Rendez-vous les 10 & 11 mai 2023 au Centre de Congrès à Lyon !

Jamais le thème de l’énergie n’a été autant d’actualité. La crise énergétique et le réchauffement climatique exigent aujourd’hui de nombreuses évolutions réglementaires, actuellement en cours en Europe et dans les pays de l’Union. Rien qu’en mars 2023, l’Union Européenne a annoncé une réforme du marché de l’électricité, un Net Zero Industry Act et un Critical Raw Materials Act. En France, la publication de la loi relative à l’accélération des énergies renouvelables a été suivie par le vote de l’Assemblée nationale en faveur du projet de loi d’accélération du nucléaire. Toutes ces évolutions réglementaires ont pour objectif d’accélérer la transition énergétique tout en assurant la souveraineté européenne. De leur côté, les organisations se mobilisent aussi autour de ces sujets et les innovations sont de plus en plus nombreuses. À la croisée entre un congrès et une exposition showroom, MIX.E est le rendez-vous européen où les projets énergétiques se concrétisent ! Energéticiens, industriels, territoires, chercheurs, financeurs et institutionnels : place au collectif et à la coordination !

Plus de 200 exposants et innovations

L’événement multi-énergies & multi-solutions réunira à Lyon les 10 & 11 mai 2023 plus de 200 exposants qui proposent des solutions et technologies concrètes pour tendre vers un mix énergétique neutre en carbone. Plus de 4500 professionnels sont attendus sur MIX.E. La MIX.E Academy 2023 sera l’occasion de découvrir une trentaine de start-ups européennes innovantes dont les solutions vont changer le mix énergétique de demain.

Un programme de 50 conférences orienté enjeux, solutions et usages

Près de 50 conférences et plénières auront lieu, sur les thèmes de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment et des transports. Parmi les temps forts :

- L’Europe du Mix énergétique : quels sont les impacts des réponses apportées à la crise énergétique ?

- Urgence énergétique vs stratégie “net-Zéro” : Post hiver 2023 les entreprises & les collectivités peuvent-elles garder le cap ?

- L’indépendance énergétique” est-elle le nouveau Graal ou une dangereuse illusion ?

- Combiner avancées des EnR & réindustrialisation des “composants made in france”

- Hydrogène décarboné : l’heure de la production massive est-elle arrivée ?

- Ressources et usages du sous-sol dans la transition énergétique?

- L’exploitation des Energies marines Renouvelables (EmR) : quel potentiel ?

- Un vent de fraîcheur pour le nucléaire

- Agrivoltaïsme vertueux : Vers des partenariats sereins et des projets gagnants-gagnants ?

- Electrification des process industriels : à chacun sa solution !

- Chaleur renouvelable et de récupération, place à l’action !

- Les communautés énergétiques locales : quelle place dans la transition énergétique ?

- Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires : place à l’action

- Intégration des technologies hydrogène dans des solutions d’autoconsommation pour bâtiments et écoquartiers

- Mobilité hydrogène & e-fuels, les combustibles de demain

- Réussir la transition énergétique de sa flotte professionnelle

« Là où les débats se font, les partenariats se nouent et les projets concrétisent » expliquent Paola Jesson et Stéphanie Gibert, les deux organisatrices de l’événement.

Des experts et contributeurs européens

MIX.E rassemblera plus de 150 experts européens de la transition énergétique, innovateurs et visionnaires. Parmi eux : Noé VAN HULST, Special Advisor Hydrogen, IEA (International Energy Agency) ; Jean JOUZEL, Climatologue et glaciologue, Prix nobel de la Paix avec le GIEC ; Bernard SALHA, CTO d’EDF ; Marine CORNELIS, Executive director and founder of Next Energy Consumer ; Thierry LEPERCQ, Président de Hydeal ; Philippe STOHR, Energy Division Director au CEA ; Véronique Guibert, Chief CSR, Orange Innovation ; Pierre-Emmanuel MARTIN, Président et Cofondateur de CARBON ; Margaux PELTIER, CEO, ENERDRAPE ; Philippe GUELPA-BONARO, Vice-président en charge du climat, de l’énergie et de la réduction de la publicité, MÉTROPOLE DE LYON ; Alice CHOUGNET, Présidente et fondatrice de GEOSOPHY ; Florent CHARDONNAL, Responsable du Programme Énergie et Durabilité, WWF France ; Guillaume TREMBLAY, Directeur Technique, NUCLEAR VALLEY ; Emmanuelle GALICHET, Enseignante-chercheure en Sciences et technologies nucléaires au CNAM ; Gilles MOREAU, Co-fondateur et Directeur de l’Innovation Ouverte et du Développement, VERKOR ; Sandrine DA COSTA, Business Development Manager chez CELSIUS ENERGY.

Réussir ensemble

Plusieurs événements connexes seront organisés pendant MIX.E, par Time for the Planet, Smart Building Alliance et Mix-r. Des visites de sites industriels emblématiques seront également organisées. Nouveauté de cette deuxième édition, le club des Décideurs réunira 300 dirigeants et décideurs publics pour des rendez-vous d’affaires en one-to-one. Autre nouveauté, les visiteurs pourront découvrir pendant MIX.E des démos de solutions et d’expérimentations. Les acteurs publics et privés pourront également travailler ensemble lors de deux ateliers thématiques animés par des experts. La Plateforme verte organisera ainsi un atelier pour concilier enjeux énergétiques et compétitivité. Axelera animera un atelier sur l’hydrogène.

La force du collectif

Faire « AVEC les écosystèmes », servir les intérêts des communautés de professionnels avec sincérité et sens. Telles sont les valeurs des organisatrices qui ont réuni plus de 35 partenaires professionnels, associations, institutions, médias dans l’aventure MIX.E. Parmi eux : Capenergies, France Energie Eolienne, France Hydrogène, WindEurope, EDF, GRDF, SMEG, Wavestone, le CEA, le Collège des directeurs du développement durable (C3D), le MEDEF, Construction 21, FRET21, Clean Tech Vallée, Tuba (Lyon Urban Data), Syntec – Ingénierie, Tenerrdis, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon.