Record dâ€™Europe de la plus grande toiture dâ€™un seul tenant : Urbasolar, le solaire en trÃ¨s GRAND

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, le groupe Urbasolar poursuit le dÃ©ploiement dâ€™imposantes solutions photovoltaÃ¯ques innovantes en toiture de bÃ¢timents industriels, logistiques et tertiaires. Des installations qui permettent de valoriser des surfaces inexploitÃ©es tout en produisant une Ã©nergie locale, renouvelable et compÃ©titive.

En tÃ©moigne, le dÃ©marrage de la construction dâ€™une centrale solaire en toiture sur une plateforme logistique de 136 000 mÂ² Ã Dourges, dans les Hauts-de- France. Avec une puissance installÃ©e de 17,5 MWc, cette installation, vÃ©ritable prouesse technique, deviendra la plus grande toiture solaire dâ€™Europe dâ€™un seul tenant. La production annuelle estimÃ©e Ã presque 17GWh reprÃ©sentera 271 tonnes de CO2 Ã©vitÃ©es par an.

PortÃ© par SPL Delta 3 et cofinancÃ© par Tristan Capital Partners et Edmond de Rothschild REIM, ce projet incarne une nouvelle gÃ©nÃ©ration dâ€™infrastructures logistiques durables. Il accueillera notamment le groupe PepsiCo dÃ¨s fin 2025 et jusquâ€™Ã 450 collaborateurs. Un chantier emblÃ©matique qui illustre la volontÃ© du groupe de promouvoir des technologies solaires performantes au service de la transition Ã©nergÃ©tique.