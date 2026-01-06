EGREGA et HORNET ENERGIES fusionnent et deviennent EH2 OPERATIONS

Le 31 dÃ©cembre 2025, les sociÃ©tÃ©s EGREGA et HORNET ENERGIES, filiales du groupe EH2, ont fusionnÃ© pour donner naissance Ã EH2 OPERATIONS une sociÃ©tÃ© lyonnaise de 19 personnes et 3,2mâ‚¬ de CA en 2025, spÃ©cialiste du dÃ©veloppement de centrales de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable auprÃ¨s des collectivitÃ©s et des entreprises. Elle dispose dâ€™un portefeuille de plus de 430MWc dont prÃ¨s de 80MWc en service.

Les sociÃ©tÃ©s EGREGA et HORNET ENERGIES ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es respectivement en 2015 et 2018 par leurs deux co-fondateurs, Mathieu Van Haesebroeck et Julien Chaumont, actifs dans le domaine des Ã©nergies renouvelables depuis 2004. Au sein du groupe EH2, EGREGA est le spÃ©cialiste des projets partenariaux Ã©oliens et solaires portÃ©s par des collectivitÃ©s locales ou des acteurs du territoire selon un modÃ¨le de gouvernance partagÃ©e et de partage de la valeur. En 2023, le groupe EH2 a menÃ© une levÃ©e de fonds de 6mâ‚¬et a accueilli Ã son capital CACEâ€™EN et CASRA Transitions Environnementales, les deux fonds dâ€™investissement spÃ©cialisÃ©s des caisses rÃ©gionales du CrÃ©dit Agricole Centre Est et Sud-RhÃ´ne-Alpes. De son cÃ´tÃ©, HORNET ENERGIES revendique un vÃ©ritable savoir-faire en matiÃ¨re de projets photovoltaÃ¯ques en autoconsommation pour les professionnels, en particulier les industriels.

Avec cette fusion, la sociÃ©tÃ© EH2 OPERATIONS gagne en robustesse

Depuis quelques annÃ©es, Julien Chaumont et Mathieu Van Haesebroeck ont constatÃ© un rapprochement des entreprises et des collectivitÃ©s dans leurs ambitions en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique. Leur engagement partagÃ© dans la recherche dâ€™une dÃ©carbonation rapide de lâ€™ensemble des Ã©cosystÃ¨mes se traduit par la mise en Å“uvre dâ€™une grande diversitÃ© de projets de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, que ce soit photovoltaÃ¯que au sol, en ombriÃ¨re ou en toiture voire en Ã©olien. En vente en totalitÃ©, autoconsommation ou PPA. Dans ce contexte, ils ont dÃ©cidÃ© dâ€™opÃ©rer la fusion dâ€™EGREGA et HORNET ENERGIES au sein de la sociÃ©tÃ© EH2 OPERATIONS pour en faire un acteur puissant de la transition Ã©nergÃ©tique des entreprises et des collectivitÃ©s locales. Avec cette fusion, la sociÃ©tÃ© EH2 OPERATIONS gagne en robustesse tout en conservant lâ€™agilitÃ© qui a fait la force dâ€™EGREGA et HORNET ENERGIES.

Â«Â Cette fusion va faire du groupe un acteur important du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelablesÂ Â»

Elle dispose dâ€™une Ã©quipe de 19 personnes pour un chiffre dâ€™affaires annuel de 3,2mMâ‚¬ et dâ€™un portefeuille de plus de 430MWc en dÃ©veloppement, construction et exploitation au sein de 18 sociÃ©tÃ©s de projets. Elle a nouÃ© de nombreux partenariats territoriaux parmi lesquels des industriels (bioMÃ©rieux, Gerflor, Messerâ€¦), des collectivitÃ©s locales (Roannais AgglomÃ©ration, MÃ©tropole de Lyon, Balcons du DauphinÃ©, Saint Etienne MÃ©tropoleâ€¦), des syndicats dÃ©partementaux dâ€™Ã©nergie/SociÃ©tÃ©s dâ€™Economie Mixte (SEM)â€¦ Â Â« Cette fusion vient traduire un constat du terrain : la transition Ã©nergÃ©tique rÃ©unit dÃ©sormais tous les acteurs du territoire, depuis les collectivitÃ©s locales jusquâ€™aux industriels. Depuis 2015, nous avons gagnÃ© la confiance de nos partenaires, territoires et entreprises, et dÃ©veloppÃ© un portefeuille de projets consÃ©quents. Cette fusion va faire du groupe un acteur important du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et dÃ©multiplier nos capacitÃ©s dâ€™actions Â» Julien Chaumont et Mathieu Van Haesebroeck, co-fondateurs du groupe EH2.