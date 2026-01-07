TaÃ¯wan gÃ¨re sa sortie du nuclÃ©aire via un combo renouvelables +GNL

Le secteur de l’Ã©nergie taÃ¯wanaise est entrÃ© dans un nouvel environnement opÃ©rationnel aprÃ¨s la fin de son abandon de l’Ã©nergie nuclÃ©aire en mai 2025. Avec l’arrÃªt du dernier rÃ©acteur en activitÃ©, le gouvernement a intensifiÃ© son attention sur l’expansion des Ã©nergies renouvelables et de la production flexible au gaz pour compenser la perte d’approvisionnement de base tout en rÃ©duisant progressivement la dÃ©pendance au charbon dans un systÃ¨me Ã©lectrique isolÃ© et dÃ©pendant des importations.

Dans ce cadre, les Ã©nergies renouvelables sont devenues centrales dans la planification Ã long terme de la capacitÃ©, la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et les objectifs de rÃ©duction des Ã©missions, la capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable de TaÃ¯wan Ã©tant projetÃ©e Ã atteindre environ 50,7 GW d’ici 2035 contre environ 19,1 GW en 2024, a calculÃ© GlobalData. Dans un rapport documentÃ©, le bureau dâ€™analyses rÃ©vÃ¨le que l’expansion de la capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable de TaÃ¯wan reflÃ¨te un investissement soutenu dans les technologies d’Ã©nergie propre dans le cadre de la loi sur le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, aux cÃ´tÃ©s de programmes de renforcement du rÃ©seau menÃ©s par Taipower pour soutenir une plus grande pÃ©nÃ©tration des Ã©nergies renouvelables dans un systÃ¨me isolÃ©.

Le solaire photovoltaÃ¯que et l’Ã©olien offshore reprÃ©senteront la majeure partie de la croissance des capacitÃ©s renouvelables sur la pÃ©riode de prÃ©vision. La capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que devrait passer d’environ 14,3 GW en 2024 Ã environ 31,2 GW d’ici 2035, soutenue par des programmes de dÃ©ploiement sur les toitures, des projets solaires flottants et des installations Ã l’Ã©chelle des services publics. La capacitÃ© Ã©olienne offshore devrait passer d’environ 3,0 GW en 2024 Ã environ 17,4 GW d’ici 2035, grÃ¢ce Ã des programmes de dÃ©veloppement Ã©olien offshore Ã Ã©tapes, des accords d’achat d’Ã©lectricitÃ© Ã long terme et des investissements continus dans les infrastructures de raccordement au rÃ©seau. L’Ã©olien terrestre et d’autres technologies renouvelables jouent un rÃ´le plus limitÃ© en raison des contraintes terrestres et des difficultÃ©s liÃ©es aux permis.

Â« L’expansion des Ã©nergies renouvelables de TaÃ¯wan est portÃ©e par des objectifs climatiques juridiquement ancrÃ©s dans le cadre de la loi sur la rÃ©ponse au changement climatique et des cadres de mise en Å“uvre du Renewable Energy Development Act. AprÃ¨s l’achÃ¨vement de la suppression progressive du nuclÃ©aire en 2025, l’accent politique s’est intensifiÃ© sur l’Ã©olien offshore, le solaire photovoltaÃ¯que, le stockage d’Ã©nergie et la modernisation du rÃ©seau afin de maintenir la fiabilitÃ© du systÃ¨me tout en rÃ©pondant Ã la demande croissante d’Ã©lectricitÃ© industrielle dans un systÃ¨me Ã©lectrique totalement isolÃ© Â» commente Mohammed Ziauddin, chez GlobalData.

Le gaz naturel reste au cÅ“ur de l’architecture du systÃ¨me Ã©lectrique de TaÃ¯wan. Le retrait de la capacitÃ© nuclÃ©aire a accru la dÃ©pendance Ã la production au gaz soutenue par le GNL pour fournir une capacitÃ© de base et d’Ã©quilibre, Ã mesure que la pÃ©nÃ©tration des Ã©nergies renouvelables augmente. Soutenue par l’expansion des terminaux d’importation de GNL, la capacitÃ© de regazÃ©ification et des turbines Ã gaz Ã cycle combinÃ© Ã haute efficacitÃ©, la capacitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã base de gaz devrait passer d’environ 20,1 GW en 2024 Ã environ 40,9 GW d’ici 2035. La production au gaz continue de jouer un rÃ´le crucial dans le maintien des marges de rÃ©serve, la flexibilitÃ© opÃ©rationnelle et la sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement, dans un contexte de dÃ©pendance croissante aux carburants importÃ©s.

Mohammed Ziauddin conclut : Â« Le secteur de l’Ã©nergie taÃ¯wanais Ã©volue vers un systÃ¨me gaz-renouvelables suite Ã la sortie du nuclÃ©aire, avec une capacitÃ© renouvelable qui s’est rapidement dÃ©veloppÃ©e parallÃ¨lement Ã des investissements continus dans la production thermique soutenue par le GNL. L’Ã©olien offshore et le solaire photovoltaÃ¯que transforment le mix de production, tandis que le gaz reste essentiel pour assurer la fiabilitÃ© dans un systÃ¨me isolÃ© et dÃ©pendant des importations. Cette voie Ã©quilibrÃ©e soutient les ambitions de neutralitÃ© carbone de TaÃ¯wan tout en protÃ©geant la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique jusqu’en 2035. Â»