Du silicium recyclÃ© pour les panneaux photovoltaÃ¯ques !

Le projet Resilex vise Ã rÃ©unir un groupe d’acteurs de l’industrie photovoltaÃ¯que et des batteries, d’associations sectorielles et de dÃ©cideurs politiques afin de les inciter Ã engager une discussion active sur l’exploitation et l’approvisionnement durables en matiÃ¨res premiÃ¨res critiques (MRC) pour l’industrie photovoltaÃ¯que et des batteries. Et les chiffres sont sans appelÂ ! Seulement 32 % du silicium d’origine europÃ©enne est utilisÃ© dans la production de panneaux solaires 66 %. La dÃ©pendance de l’UE aux importations de silicium en provenance de Chine est prÃ©gnante Ã plus de 66%. Quant au silicium mÃ©tallique en fin de vie, 0% est recyclÃ© aujourd’hui dans l’UE. OÃ¹ trouver du silicium recyclÃ© pour les panneaux photovoltaÃ¯quesÂ ! Le point avec Maria Wallin et Katarina Jakovljevic deux chercheuses de l’UniversitÃ© norvÃ©gienne des sciences et technologies (NTNU).

RÃ©duire la dÃ©pendance de l’Europe aux matiÃ¨res premiÃ¨res critiques, notamment au silicium indispensable Ã la production de panneaux solaires, est l’objectif de Resilex, un projet financÃ© par l’Union europÃ©enne impliquant de nombreux partenaires, dont l’UniversitÃ© norvÃ©gienne des sciences et technologies (NTNU). Pour approfondir le contenu et les innovations de Resilex, Maria Wallin et Katarina Jakovljevic, chercheuses du dÃ©partement des sciences et de l’ingÃ©nierie des matÃ©riaux de la NTNU, apportent un aperÃ§u technique du projet.

Fermeture de la boucle du silicium

Â« L’objectif principal est de rÃ©duire la dÃ©pendance de l’UE aux matiÃ¨res premiÃ¨res essentielles Ã la production de panneaux solaires Â», expliquent les deux chercheuses. Â« Pour amÃ©liorer la rÃ©silience et la durabilitÃ© de la chaÃ®ne de valeur des matiÃ¨res premiÃ¨res essentielles en Europe, Resilex vise Ã renforcer chaque maillon de la chaÃ®ne de valeur du silicium grÃ¢ce Ã l’amÃ©lioration technologique de tous ses procÃ©dÃ©s Â». Un Ã©lÃ©ment clÃ© est le recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques et du Si-kerf, la sciure produite lors du traitement du silicium, pour obtenir Ã nouveau du silicium de haute puretÃ©. Â« Le silicium produit est Ã©valuÃ© pour des applications photovoltaÃ¯ques et de batteries. Â»

Du laboratoire Ã l’Ã©chelle industrielle

Le projet a considÃ©rablement Ã©voluÃ© au fil du temps : Â« Chez NTNU, le silicium de haute puretÃ© obtenu avec notre procÃ©dÃ© a Ã©tÃ© optimisÃ© Ã l’Ã©chelle du laboratoire (Ã©chelle du gramme) avant de produire le matÃ©riau Ã l’Ã©chelle pilote (Ã©chelle de 100 kg) et enfin d’affiner le matÃ©riau pour obtenir un lingot de silicium d’une puretÃ© de 99,999 % en utilisant la mÃ©thode de croissance de Czochralski. Â» Ce rÃ©sultat est dÃ©sormais prÃªt pour une utilisation industrielle. Resilex approche de sa derniÃ¨re annÃ©e d’existenceÂ (fin 2026); l’accent est donc passÃ© des projets pilotes Ã petite Ã©chelle aux projets Ã grande Ã©chelle, et l’accent est dÃ©sormais mis sur l’Ã©laboration d’analyses de rentabilitÃ© et de modÃ¨les environnementaux (ACV) solides pour les procÃ©dÃ©s dÃ©veloppÃ©s.

Les dÃ©fis du recyclage

Recycler le silicium n’est pas simple. La plus grande difficultÃ©Â ? DÃ©velopper une mÃ©thode plus Ã©cologique pour recycler les dÃ©chets photovoltaÃ¯ques et les transformer en nouveaux produits photovoltaÃ¯ques dotÃ©s des mÃªmes fonctionnalitÃ©s que ceux du marchÃ©.Â Ã€ cet Ã©gard, NTNU a dÃ©veloppÃ© le procÃ©dÃ© brevetÃ© SisAl, qui permet un recyclage efficace du Si-kerfÂ : Â«Â Lâ€™objectif principal de NTNU dans Resilex est le recyclage du Si-kerf et lâ€™obtention de silicium de haute puretÃ© (HP-Si) par diffÃ©rentes Ã©tapes de raffinage. Le HP-Si est ensuite envoyÃ© au CEA, partenaire franÃ§ais, pour la production dâ€™un lingot plus pur, puis de cellules photovoltaÃ¯ques.Â Â» Vers une Ã©conomie circulaire du silicium, les impacts Ã©conomiques et environnementaux potentiels sont importants. Une meilleure utilisation des matiÃ¨res premiÃ¨res signifie moins dâ€™extraction de matiÃ¨res premiÃ¨res, donc une plus petite quantitÃ© de matiÃ¨res premiÃ¨res Ã traiter ensuite. Â» ParallÃ¨lement, le contexte rÃ©glementaire pousse dans ce sens : Â« Le Critical Raw Materials Act (EU Green Deal, etc.) offre un cadre favorable Ã la rÃ©utilisation et au recyclage du silicium.