Recherche EUPD : Qcells nommÃ©e Â« Top Brand PV Â» en Europe pour la 12e annÃ©e consÃ©cutive

Pour la douzième année consécutive, Qcells a reçu le prestigieux label « Top Brand PV » de l’EUPD Research. La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu le 7 mai sur le stand de l’EUPD Research lors du salon Intersolar Europe à Munich. Ce prix souligne la force constante de la marque et l’excellence technologique !

Qcells reste l’une des principales marques photovoltaïques en Europe en 2025. En tant que fournisseur mondial de solutions d’énergie entièrement propres, l’entreprise a une fois de plus été reconnue pour son excellence. Pour la douzième année consécutive, Qcells a reçu le prestigieux label « Top Brand PV » de la part d’EUPD Research. La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu le 7 mai sur le stand de l’EUPD Research lors du salon Intersolar Europe à Munich. Le label « Top Brand PV » est basé sur l’analyse indépendante menée par EUPD Research dans le cadre du Global PV InstallerMonitor. Décerné pour la première fois en 2010, il est aujourd’hui considéré comme l’un des honneurs les plus respectés de l’industrie solaire internationale. Le label est basé sur une enquête annuelle menée auprès de plusieurs milliers d’installateurs dans plus de 30 pays, qui évaluent les fabricants sur la base de critères clés tels que la notoriété de la marque, la qualité des produits et la satisfaction des clients. Cette nouvelle reconnaissance confirme la position de leader de Qcells sur le marché et son expertise technologique dans le secteur photovoltaïque européen.

« Ce douzième prix consécutif témoigne de la confiance que nous accordent nos partenaires et clients à travers l’Europe », a déclaré Do Hyun Kwon, PDG de Hanwha Q CELLS GmbH. « Cela nous inspire à continuer d’aller de l’avant en tant que partenaire solide dans la conduite de la transition énergétique. »

La recherche et le développement comme moteur de l’innovation

L’accent mis par Qcells sur la recherche et le développement a récemment été démontré par un record mondial d’efficacité des cellules solaires : la société a atteint un rendement certifié de 28,6 % dans une cellule solaire tandem pérovskite-silicium commercialement évolutive. Cette performance a été vérifiée de manière indépendante par CalLab à l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (ISE) et marque une étape majeure vers des technologies solaires plus efficaces et plus rentables. La cellule record a été développée et produite dans le centre de R&D de Qcells à Thalheim, en Allemagne, ce qui témoigne clairement de la force d’innovation de l’entreprise sur sa base allemande.