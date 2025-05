Les deux coopératives Combrailles Durables et Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes inaugurent ensemble 4 parcs solaires dans le Puy-de-Dôme

Depuis le 25 juin 2022, Combrailles Durables et Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, toutes deux des coopératives en statut SCIC, se sont liées en partenariat pour développer ensemble des parcs solaires citoyens dans le Puy-de-Dôme. Le partenariat consiste à mettre en commun une connaissance du territoire pour Combrailles Durables et une compétence de développement de projets solaires pour Enercoop AURA.

Un partenariat fructueux

Pour développer ces nouveaux moyens de production d’énergie, il s’agit de cibler des terrains dégradés comme des anciennes décharges, carrières, délaissés d’autoroutes. L’action vise le territoire des Combrailles dans un premier temps, puis du Puy-de-Dôme. Les deux coopératives ont déjà pu échanger avec des dizaines de communes sur le département. Ainsi, entre 2022 et 2024, 4 projets de parcs solaires au sol ont émergé et ont été installés dans les communes de : Beauregard-Vendon, Égliseneuve-près-Billom, Giat et Saint-Amant-Tallende.

Des parcs solaires citoyens

Ce type de partenariat est aux couleurs de leur vision de la transition énergétique, avec pour fil rouge l’ancrage local, la gouvernance démocratique, l’exigence écologique et l’approche non spéculative. Les deux coopératives sont en effet détenues par leurs seul·es sociétaires, ce qui leur confère un fonctionnement ouvert et attentif aux autres. De plus, cela a permis à Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes d’investir grâce à son capital social.

Des inaugurations à la suite

Nos projets prennent vie, nos parcs solaires seront bientôt en exploitation et produiront des électrons sous le soleil du Puy-de-Dôme ! Pour en savoir plus sur nos énergies renouvelables citoyennes, nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre pour les inaugurations :

Combrailles Durables et Enercoop AURA ont inscrit dans leur ADN le développement des énergies renouvelables dans l’intérêt des territoires et avec l’implication des habitants et des collectivités. Ces coopératives ont pour but :