LONGi lance un module HBC avec un rendement de 25 % et une nouvelle marque de produits solaires grand public Â« EcoLife Â»

LONGi a présenté un module back contact haut de gamme basé sur l’hétérojonction (HBC) à l’occasion du salon Intersolar de Munich. C’est la première fois que la technologie back contact à hétérojonction est mise en œuvre avec succès dans un module commercialisé.

Le Hi-MO S10 (EcoLife Pro) offre un rendement des cellules de 27,3 % et un rendement des modules allant jusqu’à 25 %, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performance dans l’industrie photovoltaïque. Le module bifacial premium de 54 cellules est conçu pour une utilisation dans le secteur résidentiel et a une puissance maximale de 510 W, ce qui donne un ratio de puissance par mètre carré de 250 W/m². LONGi offre une garantie de 30 ans sur la puissance et les matériauxEn tant que « EcoLife Pro », le Hi-MO S10 fait partie de la nouvelle série EcoLife de LONGi, une marque haut de gamme développée spécifiquement pour le secteur résidentiel. Les modules EcoLife sont conçus pour répondre aux attentes avancées des propriétaires, en combinant des performances élevées avec une sécurité accrue, une fiabilité à long terme et une esthétique épurée adaptée aux environnements de toits compacts. Avec EcoLife, LONGi vise à établir des liens plus étroits avec les clients finaux et à permettre une approche plus souple et plus réactive au niveau local en matière de développement de produits, de prestation de services et d’engagement de la marque sur les principaux marchés résidentiels.

La présentation officielle a eu lieu le 7 mai en présence de représentants des médias et de clients estimés sur le stand de LONGi à Intersolar.

EcoLife Pro est le premier module photovoltaïque commercialisé au monde doté de la technologie de l’hétérojonction sur une plate-forme back contact

La Hi-MO S10 intègre la seule technologie de cellule HJT + BC produite en série au monde – appelée HBC – qui combine la passivation à haut rendement de l’hétérojonction (HJT) avec l’absorption de la lumière sur plusieurs surfaces des conceptions back contact (BC). Il en résulte une passivation de la surface sous tous les angles, ce qui réduit la perte par recombinaison des métaux à zéro et permet d’obtenir une tension en circuit ouvert (Voc) supérieure à 750 mV. Le rendement de la cellule HBC est le plus élevé du marché mondial, avec un rendement pouvant atteindre 27,3 %.

Par rapport aux modules classiques, le Hi-MO S10 offre une puissance supérieure de 40 W et peut augmenter la capacité d’installation sur les toits jusqu’à 9 %, ce qui renforce la position de LONGi à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’énergie solaire.

Le Hi-MO S10 (EcoLife Pro), construit sur la plateforme HBC, garantit une production d’énergie et une fiabilité supérieure, car il est le premier de son genre à être produit en masse. Il présente un coefficient de température ultra-faible de -0,24 %/°C, ce qui limite les pertes de performance en cas de forte chaleur. La dégradation n’est que de 1 % la première année, suivie d’un taux annuel de 0,35 %, le meilleur de sa catégorie. Conçu pour être résistant, il supporte des charges de neige allant jusqu’à 4 mètres (6 000 Pa) et des vents de niveau ouragan (3 600 Pa) et possède un classement au feu de classe A pour une sécurité de premier ordre.

Le TaiRay wafer haute performance garantit des fonctions de sécurité améliorées dans l’EcoLife Pro

Le TaiRay wafer, propriété de LONGi, améliore la résistance mécanique du module, augmentant la résistance à la rupture de 16% et réduisant l’effondrement de la surface sous la contrainte. La structure de soudage en une seule ligne back contact complet réduit la contrainte du bord de la cellule, améliorant ainsi la performance anti-fissuration du module. Le wafer est par ailleurs 10 μm plus épais que les options courantes, ce qui permet d’améliorer la fiabilité et la longévité.

Soutenu par une garantie de 30 ans sur l’alimentation et le produit, le Hi-MO S10 s’engage à fournir des performances durables et sûres dans le domaine du solaire résidentiel.

EcoLife Pro disponible en version bifaciale noire et transparente

LR7-54HJBB – Module bifacial noir à 54 cellules avec un rendement maximal de 24,7 % et une puissance maximale de 505 W, conçu pour une esthétique et des performances supérieures.

LR7-54HJD – Module bifacial transparent à 54 cellules avec un rendement maximal de 25,0 % et une puissance maximale de 510 W, offrant un rendement énergétique élevé et des caractéristiques de sécurité avancées.



Compte tenu de la nature de la technologie back contact, les deux modules sont conçus pour des performances optimales dans des conditions de faible luminosité, garantissant une autonomie énergétique maximale pour les maisons, même dans les zones ombragées ou avec un espace de toiture limité. La série EcoLife Pro sera disponible en août dans toute l’Europe.

LONGi crée « LONGi EcoLife Series » pour cibler le marché résidentiel

LONGi a intégré les configurations à 54 cellules de ses modules Hi-MO S10 (EcoLife Pro) et Hi-MO X10 (EcoLife) dans la nouvelle série EcoLife. Les deux produits sont des modules à contact arrière à haut rendement, chacun construit sur des plates-formes technologiques distinctes, conçues pour répondre à la demande croissante des utilisateurs résidentiels pour des solutions qui allient une esthétique élégante à des performances fiables.

Le Hi-MO X10 est basé sur la technologie back contact HPBC 2.0 de LONGi et délivre jusqu’à 490 W de puissance avec un rendement de 24,0 % dans les versions de modules à 54 cellules. Elle est introduite progressivement sur le marché européen depuis novembre 2024.

Bien que les deux types de modules offrent une densité de puissance par mètre carré inégalée dans l’industrie – idéale pour les toits résidentiels où l’espace est limité – ils diffèrent en termes de puissance de sortie, de fonctions de service disponibles et de spécifications de sécurité, offrant ainsi aux propriétaires la possibilité de choisir la solution qui correspond le mieux à leurs attentes en matière de performances et à leur mode de vie.

LONGi a lancé EcoLife pour renforcer l’engagement direct avec les clients finaux, ce qui permet un retour d’information plus rapide, une connaissance plus approfondie des besoins des consommateurs et un alignement sur l’évolution des attentes en matière de technologie solaire. En même temps, EcoLife apporte les innovations solaires haut de gamme d’un leader technologique mondial directement aux utilisateurs finaux.