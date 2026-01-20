Colloque international « REFLEXIONS » 5 février 2026 à l’X : les enjeux énergétiques au cœur des grands défis contemporains

L’Institut Polytechnique de Paris rassemble l’excellence scientifique et décisionnelle mondiale pour une journée de réflexions le 5 février prochain sur les défis de la transition énergétique durable. Une journée de débats de haut niveau réunissant scientifiques de renom, anciens ministres et décideurs clés de la transition énergétique !

Les enjeux énergétiques sont au cœur des grands défis contemporains pour garantir l’approvisionnement, maîtriser les coûts et limiter les impacts sur le climat. Souvent abordés de manière isolée, offre, coût, innovation, souveraineté et équité sont profondément interdépendants entraînant des politiques fragmentées et des tensions entre développement économique, protection de l’environnement et progrès social. Ils peuvent engendrer des contradictions et freiner les progrès. Le colloque international « REFLEXIONS», organisé le 5 février prochain par l’Institut Polytechnique de Paris, institut de sciences et de technologies de renommée mondiale regroupant six écoles d’ingénieurs, invite à dépasser cette approche fragmentée pour adopter une vision systémique, où technologie, économie, environnement et société se répondent et s’influencent mutuellement. Structurée autour de trois tables rondes, cette journée de réflexion explorera trois dimensions indissociables des enjeux énergétiques : la durabilité énergétique, la sécurité énergétique et la justice énergétique. Cet événement rassemblera experts, décideurs politiques, leaders industriels pour analyser et débattre de solutions énergétiques durables capables de répondre aux enjeux complexes de notre société. Une visite du Living Lab E4C et le X-Novation Center de l’École polytechnique (de 12h30 à 13h30) viendra compléter les débats, en plongeant les participants au cœur d’innovations testées en conditions réelles.

Un événement pour coconstruire des solutions énergétiques

« REFLEXIONS », organisé avec le soutien du centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C), vise à dépasser les fragmentations politiques en favorisant la co-construction de solutions énergétiques durables, inclusives et résilientes, capables de répondre aux enjeux complexes du XXIᵉ siècle. Les trois tables rondes organisées tout au long de la journée s’articuleront autour de trois dimensions clés :

● Durabilité énergétique : garantir un accès universel à l’énergie tout en respectant les limites planétaires, en luttant contre le changement climatique, en gérant les ressources rares et en réduisant la pollution. Cela nécessite des modèles durables, résilients et innovants, ainsi que des partenariats pour accélérer la transition.

● Sécurité énergétique : renforcer la résilience des infrastructures et anticiper les perturbations géopolitiques ou technologiques, tout en assurant un approvisionnement stable, souverain et intégré au mix énergétique.

● Justice énergétique : assurer l’équité dans la transition, en partageant équitablement bénéfices et coûts (justice distributive), en garantissant la transparence et la participation (justice procédurale), et en prenant en compte les déséquilibres hérités du passé (justice de reconnaissance).

« À travers le centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C), l’Institut Polytechnique de Paris est pleinement engagé dans le développement de solutions scientifiques et technologiques au service de la transition énergétique. Avec « REFLEXIONS », nous souhaitons contribuer de manière structurante au débat public et scientifique, en valorisant un campus vivant, doté de démonstrateurs en conditions réelles, qui incarnent le lien entre recherche et innovation. Ces initiatives, portées en collaboration étroite avec des partenaires engagés aux côtés de l’Institut et le soutien de mécènes, sont essentielles pour éclairer les décideurs et construire des stratégies énergétiques durables et ambitieuses » souligne Thierry Coulhon, Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris.

Visites immersives, conférences, tables rondes : un format dynamique pour repenser la transition énergétique

« REFLEXIONS » se construit autour d’un format dynamique et interactif, conçu pour favoriser les échanges de connaissances, les retours d’expérience et la coopération entre acteurs de la transition énergétique. L’événement combine conférences plénières, tables rondes, témoignages d’acteurs du terrain et visites immersives.

Les visites immersives sur site, notamment au Living Lab E4C et au X-Novation Center de l’École polytechnique de 12h30 à 13h30, offriront l’opportunité de découvrir des innovations en conditions réelles et de stimuler les échanges autour de projets pilotes. Le Centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C), lancé en juin 2019 par l’Institut Polytechnique de Paris et l’École nationale des ponts et chaussées, s’engage activement dans la transition énergétique à travers la recherche, la formation et l’innovation. Près de 30 laboratoires y travaillent sur quatre thématiques transversales : réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l’efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables et proposer des politiques énergétiques pertinentes. Parmi les projets phares d’E4C, le X-Novation Center de l’École Polytechnique illustre concrètement cette démarche : ce démonstrateur de bâtiment intelligent pour les bâtiments tertiaires combine production photovoltaïque, stockage, pilotage de la consommation et un réseau de capteurs générant un flux de données sur le long terme. Face à l’impact des bâtiments sur les émissions de gaz à effet de serre, il permet d’explorer des solutions innovantes alliant sobriété, électrification des usages et gestion intelligente, incarnant ainsi la mission d’E4C de relier recherche fondamentale et applications concrètes.

Les tables rondes réuniront représentants des pouvoirs publics, du secteur privé, du monde académique et de la société civile afin de confronter les perspectives, partager les bonnes pratiques et débattre des leviers d’action concrets.

Les témoignages d’acteurs du terrain, organisés en entretiens, permettront de mettre en lumière des initiatives concrètes, de partager des expériences pratiques et de faire émerger des enseignements opérationnels. « « REFLEXIONS » illustre pleinement la capacité d’IP Paris à faire dialoguer excellence scientifique, innovation et décision publique, en s’appuyant sur des dispositifs concrets déployés sur son campus, au cœur des activités du centre interdisciplinaire Energy4Climate (E4C). En réunissant chercheurs, décideurs et partenaires engagés, l’Institut crée les conditions nécessaires à l’émergence de stratégies énergétiques concrètes et ambitieuses, à la hauteur des défis contemporains », conclut Thierry Coulhon.

