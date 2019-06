REC Solar Ã©quipe des Ã©coles de Californie de solutions d’Ã©nergie solaire avec stockage

REC Solar, filiale de Duke Energy Renewables, collabore avec le district scolaire unifié de Pleasanton en Californie, pour utiliser des solutions de stockage d’énergie solaire et ainsi économiser sur les coûts d’énergie. Le projet comprendra l’installation d’un carport solaire (ombrières) de 1 mégawatt (MW) et d’un système de stockage d’une capacité de 660 kilowattheures (kWh) au lycée Amador Valley de Pleasanton Unified. Cet investissement devrait permettre au district scolaire unifié de Pleasanton d’économiser plus de 2,2 millions de dollars sur les 25 ans de la convention d’achat d’électricité, qui sera financée par Duke Energy Renewables.

Réduction des charges liées à la demande en heures de pointe

«Pleasanton Unified est un excellent exemple de la volonté croissante du marché de l’éducation aux États-Unis d’exploiter la production solaire sur site combinée au stockage d’énergie», a déclaré Matt Walz, PDG de REC Solar. «En optant pour le stockage solaire, le district contrôlera davantage les coûts en fonction des nouveaux taux d’utilisation mais réduira aussi les charges liées à la demande pendant les heures de pointe lorsque le réseau électrique est soumis à une forte tension ».

Pleasanton Unified, district scolaire public d’enseignement primaire et secondaire situé à l’est de San Francisco, est la dernière des installations que REC Solar a mis en œuvre parmi les 100 districts et écoles de Californie déjà équipés de solutions de production et de stockage d’énergie propre. Selon Wood Mackenzie Power & Renewables, société de conseil et de recherche en énergie de premier plan, le district scolaire unifié de Pleasanton est un exemple de la raison pour laquelle l’éducation est l’un des secteurs qui multiplie par 13 le stockage mondial de l’énergie à l’horizon 2024.

Les universités acceptent des temps longs de retour sur investissement

«Les services éducatifs représentent aujourd’hui le plus grand sous-segment de la clientèle commerciale et industrielle», a déclaré Brett Simon, analyste principal du stockage chez Wood Mackenzie Power & Renewables. «Les conseils scolaires et les universités sont les clients idéaux des développeurs de stockage. Ils sont disposés à accepter des périodes de retour sur investissement plus longues que les clients du secteur privé, ont plusieurs bâtiments pour permettre de nombreux déploiements à partir d’un seul contrat et ont généralement des besoins en termes de réduction de la facture et de résilience. ”

«Depuis de nombreuses années, notre objectif est d’éduquer les citoyens du monde tout en nous concentrant sur des projets qui améliorent la santé et le bien-être de nos étudiants, de notre personnel et de la communauté», a déclaré David Haglund, directeur de l’éducation, directeur du district scolaire unifié de Pleasanton. «La réduction des émissions étant cruciale pour notre avenir mondial, notre projet d’installation d’une génération d’énergie solaire ainsi que d’un stockage sur batterie profitera à nos étudiants pendant des décennies.»

Le district scolaire unifié de Pleasanton reconfigure également le parking de l’école afin de maximiser les performances des panneaux solaires tout en améliorant les fonctions d’accessibilité et de sécurité du terrain. Les nouveaux panneaux solaires fourniront jusqu’à 97% de la consommation d’énergie actuelle du lycée et de l’élimination des émissions de gaz à effet de serre. Les étudiants auront également accès à l’outil Greenpower Monitor de REC Solar et à des données pour des possibilités d’apprentissage pratique.

Plus d’infos…