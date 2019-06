FranÃ§ois de Rugy dÃ©gage lâ€™horizon de lâ€™autoconsommation, lâ€™Europe celui des centrales au sol et autres installations

Le syndicat Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, salue la visibilité donnée au secteur à travers les annonces du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le ministre d’Etat de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a en effet annoncé ce jour relancer l’appel d’offres portant sur des installations renouvelables en autoconsommation. Le même jour, la Commission européenne a donné son aval à deux nouvelles périodes d’appels d’offres pour les centrales au sol ainsi qu’une nouvelle période d’appel d’offre pour les installations sur bâtiments et ombrières. Ces annonces répondent aux attentes d’Enerplan en faveur d’une plus grande visibilité pour la filière de l’énergie solaire.

Plus de 2 GW de PV

La sixième période de l’appel d’offres portant sur des installations renouvelables en autoconsommation appelle une puissance de 25 MW. Cette annonce répond aux attentes d’Enerplan pour assurer une plus grande visibilité aux acteurs de la filière alors que la précédente période avait été arrêtée. Ce jour, la Commission européenne a donné son accord au ministère de la Transition écologique et solidaire pour l’ouverture de deux périodes supplémentaires de l’appel d’offres photovoltaïque au sol de 850 MW en décembre 2019 et 1 000 MW en juin 2020, ainsi qu’une période de 300 MW pour les installations sur bâtiment en février 2020. Cela représente le déploiement de plus de 2 GW de photovoltaïque.

Un pas de plus vers les objectifs de la PPE

Enerplan salue ces annonces sur les appels d’offres communiqués qui répondent aux attentes de la filière. Elles vont permettre de se placer dans la trajectoire des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), dont l’adoption est prévue d’ici la fin de l’année. « Ces nouvelles annonces sont importantes pour la visibilité donnée à la filière solaire en France, et un pas supplémentaire du gouvernement permettant de se positionner dans la trajectoire des objectifs solaires de la PPE » déclare Daniel Bour, président d’Enerplan.

