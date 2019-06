In Sun We Trust et le norvÃ©gien Otovo se marient pour dÃ©mocratiser le photovoltaÃ¯que en Europe

Premier courtier en solution photovoltaïque, In Sun We Trust a rejoint le spécialiste norvégien du solaire résidentiel, Otovo, afin de consolider leur implantation en France et de se lancer ensemble à la conquête du marché sud-européen.

Un groupe valorisé à 60 M€ pour promouvoir l’énergie solaire

Cette fusion de deux savoir-faire va permettre au groupe, valorisé à 60 millions d’euros, d’améliorer ses parts de marché pour conquérir l’Espagne. Le groupe compte aujourd’hui 65 collaborateurs, répartis dans 3 villes différentes : Paris, Oslo et Stockholm. « Avec Otovo, nous passons à la vitesse supérieure dans notre stratégie de déploiement en France, tout en gardant notre autonomie. Pour preuve : du 1er janvier au 1er juin 2019, nous avons vendu pour 12,5 millions d’euros, et projetons d’atteindre les 15 millions d’ici la fin du mois de juin ! » déclare David Callegari, Directeur Général et co-fondateur d’In Sun We Trust. Cette fusion est animée par un désir commun : bouleverser le statu quo énergétique, en proposant une alternative aux grands groupes et au modèle centralisé.

Les cadastres solaires de In Sun We Trust couvrent 10% de la population française

Créée en 2015, In Sun We Trust a déjà accompagné plus de 10 500 projets sur l’ensemble du territoire. L’entreprise s’est fait connaître sur le marché grâce à son service de courtage en solution photovoltaïque, à sa solution de technologie de simulation ultra-réaliste et à ses installations performantes et robustes.

In Sun We Trust propose ses services de courtage en énergie solaire sur l’ensemble de l’hexagone. Elle le fait via son service en ligne, mais aussi à travers des partenariats avec des collectivités locales ; collectivités qui font la promotion de l’accompagnement d’In Sun We Trust auprès de leurs habitants. Cela prend la forme de « cadastres solaires » réalisés par l’entreprise et couvrant aujourd’hui près de 10 % de la population française. L’entreprise entend continuer sa progression et passer la barre des 10 millions de personnes couvertes par ces partenariats à la rentrée prochaine.

