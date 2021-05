REC Group lance la quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ration du panneau solaire TwinPeak dÃ©jÃ  moult fois primÃ©

REC Group vient de lancer la série REC TwinPeak 4, soit la quatrième génération de ses panneaux solaires haut de gamme primés destinés aux installations résidentielles et commerciales. Le nouveau panneau solaire REC TwinPeak présente une conception innovante de la structure des cellules et une puissance nominale supérieure à celle de son prédécesseur. Comme tous les panneaux REC, il est éligible à la REC ProTrust Warranty. La série REC TwinPeak 4 entre en phase de production en mai 2021, avec des livraisons possibles à partir de juillet/août.

Le nouveau panneau REC TwinPeak 4 améliore les atouts qui ont fait le succès de la gamme TwinPeak, notamment le modèle d’avant-garde Twin Design de REC qui a remporté de multiples prix depuis son lancement en 2014. Disponible en version blanche et noire, la série REC TwinPeak 4 présente une nouvelle structure de cellules, une connexion à plusieurs bus bars, ainsi qu’une puissance nominale améliorée pouvant atteindre 375 Wp grâce à ses 120 demi-cellules monocristallines de type p. Avec le même cadre de 30 mm et les mêmes barres de support qui ont déjà fait leurs preuves sur les panneaux solaires REC N-Peak et REC Alpha, le dernier modèle REC TwinPeak peut désormais supporter des charges plus élevées de plus de 7 000 Pa, ce qui lui permet d’offrir les meilleures performances de sa catégorie dans des conditions difficiles sur toiture. Cemil Seber, Vice President Global Marketing & Product Management REC Group, explique : « La série REC TwinPeak 4 constitue la dernière avancée en matière de technologie et de performance pour notre gamme TwinPeak. Elle renforce l’ensemble du portefeuille de REC Group en offrant davantage d’options à nos clients en toiture, que ce soit dans les marchés résidentiels, commerciaux ou industriels. »

Une garantie de 25 ans sur le produit, les performances et la main d’œuvre

Lancée en 2014, la première génération REC TwinPeak a été le premier produit à présenter la technologie brevetée de REC à demi-cellules et boîtier de raccordement, et a remporté le prestigieux Prix Intersolar 2015. Chaque génération successive a relevé le niveau, faisant à juste titre des panneaux solaires REC TwinPeak un choix très prisé pour les installations commerciales et résidentielles sur toiture. La série REC TwinPeak 4 est éligible à la REC ProTrust Warranty qui comprend une garantie de 25 ans sur le produit, les performances et la main d’œuvre, sous réserve de certaines conditions. En outre, le nouveau panneau solaire est assorti d’une garantie de puissance améliorée de seulement 2 % de dégradation maximale de la puissance au cours de la première année de fonctionnement et de 0,5 % par an par la suite jusqu’à la 25ème année, ce qui fait de la série REC TwinPeak 4 un choix encore plus judicieux.