Akuo : Nouvelle progression des rÃ©sultats en 2020 et renforcement au capital des dirigeants-fondateurs

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, annonce une nouvelle progression de ses résultats pour l’ensemble de l’exercice 2020. En parallèle, les dirigeants & cofondateurs ont renforcé leur participation dans le Groupe, laquelle s’établit ainsi désormais à plus de 57%. Tour d’horizon !

Sur l’exercice 2020, Akuo a enregistré un chiffre d’affaires pro forma* en hausse de 9% à 285 millions d’euros en normes IFRS. L’essentiel du chiffre d’affaires est constitué des ventes d’énergie des centrales et le solde de ventes de produits et services à des tiers.

Nouvelle progression des résultats

Cette performance conforte ainsi la résilience des activités de ventes d’énergie dont les revenus sont liés à des ressources indépendantes de l’économie et en très grande majorité à des contrats long terme de rachat d’électricité avec des entreprises détenues en partie par l’Etat. La progression des ventes d’énergie résulte notamment de l’impact en année pleine des centrales mises en service en 2019 et des nouvelles centrales entrées en exploitation durant l’exercice. Sur la période, les ventes d’énergie progressent de 12% à 288 millions d’euros reflétant notamment une disponibilité des centrales solaires et éoliennes à un niveau élevé et la mise en services de nouvelles centrales. L’Excédent Brut d’Exploitation est en hausse en pro forma de 14% à 148 millions d’euros, soit une marge de 52% contre 50% un an plus tôt, en raison notamment d’une meilleure performance dans le solaire, l’éolien ainsi que des actifs biomasse. En prenant en compte la norme IFRS 5 qui comptabilise l’activité Biomasse en actifs destinés à la vente, le chiffre d’affaires consolidé ressort en progression de 10% à 214 millions (vs. 194 millions d’euros en 2019 en données comparables) et l’Excédent Brut d’Exploitation à 128 millions, soit une marge de 60%.

Mise en service de huit nouveaux projets

En dépit du contexte sanitaire, l’année écoulée est restée dynamique au niveau des projets avec la mise en service de huit nouveaux projets représentant plus de 100 MW électrique. Cela concerne, en France métropolitaine, les projets solaires Les Gabots (17 MW), Curbans (15 MW) et Lherm (10,5 MW) et en Nouvelle-Calédonie, le projet Ouaco (5 MW) qui constitue le second projet Agrinergie® disposant de serres photovoltaïques anti-cycloniques sur l’île. Dans l’hydro, cela concerne la centrale Aqua Bella (2,2 MW) en Savoie. Le Groupe a également mis en service le projet solaire Kita au Mali d’une capacité de 50 MW et le projet Punta Cana, en République dominicaine (1,8 MW) utilisant les unités de production d’énergie solaire mobiles (solar GEM®) particulièrement adaptés aux zones cycloniques. Destiné à couvrir une partie des besoins énergétique du Club Med, ce projet est le premier intégré à un complexe hôtelier. Enfin, le Groupe, en partenariat avec la division énergie du Groupe Filatex (Enelec), a mis en service une centrale de 2,9 MW utilisant des solar GEM® à Tuléar à Madagascar.

De nombreux chantiers ont également été démarrés ou poursuivis sur l’exercice. Ceci concerne la Pologne avec trois projets éoliens totalisant 132 MW, la France métropolitaine avec le projet éolien Gatinais 2 (21 MW), la Martinique avec le projet de stockage Madinina (19 MWh), la Nouvelle-Calédonie avec le projet solaire et de stockage Kwita Wije (6 MW / 3 MWh) et enfin le projet éolien Bennington de 93 MW aux Etats-Unis. En parallèle, Akuo a poursuivi, pour compte de tiers, la construction des projets de stockage Tonga 1 & 2 dans le Pacifique d’une capacité de globale de 29 MWh ainsi que du projet éolien Escalade (336 MW) aux Etats-Unis.

Nouvelle émission Euro PP Green Bond et renforcement au capital des cofondateurs

En décembre 2020, Akuo a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire d’un montant de 60 millions d’euros. L’opération a été sursouscrite près de deux fois. Outre l’objectif de réduire le coût de financement et celui d’allonger la maturité de la dette, cette émission visait à refinancer le green bond à échéance juillet 2021. Avec cette nouvelle opération et après remboursement de l’obligation à échéance juillet 2021, Akuo disposera de quatre obligations en circulation d’un montant nominal global de 165 millions d’euros. Le produit de ces émissions est exclusivement destiné au financement de centrales de production ou de stockage d’énergie verte conformément à la stratégie de développement du Groupe. Ce succès marque une nouvelle fois la confiance et l’implication de nos souscripteurs dans la transition énergétique dont l’accélération est une priorité. En parallèle, les dirigeants & cofondateurs ont renforcé leur participation dans le Groupe, laquelle s’établit ainsi désormais à plus de 57%. Fin 2020, le ratio Loan-To-Value était inférieur à 0,5x, en ligne avec les engagements pris envers les souscripteurs des obligations corporate d’Akuo.

Evénements récents et perspectives

Depuis sa création, le Groupe s’attache à développer des projets qui participent à l’accélération de la transition énergétique et agricole et à la création d’un territoire durable. Dans la continuité de 2020, l’année 2021 s’annonce encore dynamique pour le Groupe avec la mise en service programmée de nouveaux projets en particulier en France métropolitaine, en Outre-mer, en Pologne et aux Etats-Unis. Le début de l’exercice a en effet été marqué par plusieurs éléments. Tout d’abord, Akuo a réalisé l’acquisition de cinq centrales hydroélectriques en exploitation d’une capacité installée totale de 15,5 MW en Bulgarie, portant ainsi la capacité installée à plus 78 MW dans ce pays. Ensuite, le Groupe est entré en négociation exclusive avec le fonds PEARL Infrastructure Capital pour la cession de ses actifs biomasse en France. Cette opération rentre dans le cadre de la volonté d’Akuo de se recentrer sur le solaire ou l’éolien en particulier. En parallèle, le Groupe a finalisé le refinancement bancaire et equity d’un portefeuille multi-technologies et multi-zones géographiques d’une capacité électrique de 103 MW associé à une capacité de stockage de 29MWh. Cette opération a permis de réduire le coût de financement du portefeuille, de ramener la participation d’Akuo à 100% et de dégager de la trésorerie pour le Groupe.

Deux projets solaires d’une capacité de 160 MW en Espagne

En Espagne, Akuo a remporté deux projets solaires d’une capacité de 160 MW. Cela constitue une première réussite pour les équipes d’Akuo sur le territoire espagnol et renforce la présence du Groupe dans la péninsule ibérique après l’implantation récente au Portugal. En parallèle, la centrale Wielowies (66 MW) en Pologne a injecté ses premiers électrons dans le réseau. La mise en service de l’ensemble du portefeuille éolien de 132 MW dans le pays est prévu d’ici la fin de l’exercice. Pour 2021, Akuo anticipe une nouvelle progression en pro forma des ventes d’énergie. Sur les 3 premiers mois de l’exercice, les ventes d’énergie qui constituent l’essentiel des revenus du Groupe, sont en hausse de 2 % (chiffre non-audité). Hors Biomasse, la progression des ventes ressort à plus de 10 %. Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo : « La nouvelle progression des résultats reflète le travail des équipes sur la période montre également la résilience de notre modèle énergétique dépendant des ressources naturelles qui n’ont pas été confinées. Nous restons mobilisés sur l’accompagnement des territoires dans leur transition énergétique et agricole ainsi que sur la poursuite de la croissance et des résultats du Groupe.»