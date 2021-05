Les robots ABB amÃ©liorent lâ€™automatisation dans lâ€™industrie solaire Ã  concentration

En étant capables de produire un capteur solaire à concentration toutes les six minutes, les robots ABB font de la technologie solaire d’Absolicon une alternative compétitive aux solutions de chauffage conventionnelles. Explications !

Afin d’accompagner la transition vers une société plus durable tout en préservant les ressources naturelles, la production des panneaux de capteurs solaires se doit d’allier précision, haut rendement et rentabilité. Pour ce faire, Absolicon et ABB ont développé, dans l’usine d’ Absolicon Solar Collector AB (publ) une société anonyme suédoise basée à Härnösand en Suède, la seule solution complète au monde capable de produire en grande série des capteurs solaires à concentration..

De trois panneaux par jour à un panneau toutes les six minutes

Le degré d’automatisation obtenu a permis d’augmenter considérablement le volume de production. La ligne de production robotisée d’Absolicon fait désormais appel à deux robots ABB pour produire un panneau de capteurs solaires toutes les six minutes, contre seulement trois unités par jour avec les méthodes de production manuelle précédemment utilisées. Un gap considérable ! « Le développement de ce process de production automatisé nous permet de lancer une vaste étude d’opportunité en réduisant radicalement le prix de nos capteurs solaires tout en garantissant une qualité de fabrication constante et de très haut niveau. La productivité assurée par les robots ABB nous permet pour la première fois de rendre l’énergie solaire à concentration compétitive en termes de prix par rapport aux solutions de chauffage industriel traditionnelles, explique Joakim Byström, CEO d’Absolicon. Notre nouvelle ligne de production automatisée peut produire un capteur solaire complet toutes les six minutes. Ainsi, contrairement à nos concurrents qui s’appuient sur un processus de fabrication essentiellement manuel, nous arrivons à faire le travail avec seulement cinq opérateurs, deux robots et un nombre réduit de composants. »

Des capteurs solaires paraboliques générant de la chaleur jusqu’à 160°C

Absolicon développe des technologies solaires durables depuis 20 ans et produit des capteurs solaires paraboliques qui sont les plus efficients de leur catégorie, générant de la chaleur et de la vapeur jusqu’à une température de 160 degrés afin de répondre aux besoins des sociétés industrielles et des réseaux de chauffage urbain. « Nous nous réjouissons de voir que les solutions robotisées d’ABB contribuent à améliorer la productivité, la qualité et la rentabilité de la ligne de production d’Absolicon, lui permettant ainsi de commercialiser un produit d’énergie renouvelable à un prix compétitif, explique Sami Atiya, Président de la Business Area Robotics & Discrete Automation d’ABB. En permettant à Absolicon d’accélérer sa production, et de passer ainsi de trois unités par jour à une toutes les six minutes, nos solutions robotisées jouent un rôle clé dans l’accélération de l’adoption généralisée des technologies durables, tout en permettant aux partenaires de production d’Absolicon de fabriquer en continu des capteurs solaires à l’échelle mondiale. » « Nous avons pour ambition de permettre la production en grande série de capteurs solaires à un coût avantageux au niveau mondial, et de produire ainsi de la chaleur directement à partir de la lumière du soleil, ajoute Joakim Byström. Notre partenariat avec ABB dans le but de créer ce process de production automatisé constitue l’un des éléments clés qui nous permettra d’atteindre notre objectif, tandis que l’organisation de service internationale d’ABB s’avérera une ressource des plus précieuses pour nos nouveaux clients lors du déploiement de notre nouvelle ligne de production automatisée à l’échelle mondiale. »

Une première installation de lignes complètes de fabrication en Chine

La prochaine phase de ce projet prévoit la fourniture de lignes complètes de production robotisées à des partenaires de fabrication au niveau mondial, sachant qu’ABB et Absolicon ont convenu de collaborer au développement, à la vente et à la commercialisation de ces lignes de production robotisées à l’échelle internationale. La première installation a déjà été livrée à un partenaire en Chine, et des accords-cadres portant sur l’acquisition de lignes de production robotisées ont été conclus avec diverses entreprises dans une douzaine de pays, ABB étant chargé de fournir les robots destinés à toutes ces nouvelles installations.