REC Group lance la production de sa nouvelle sÃ©rie N-Peak Black

REC Group, premier groupe européen dans le domaine des panneaux solaires photovoltaïques, joue la carte de l’élégance en lançant la production de sa nouvelle série de modules solaires N-Peak Black. Non seulement il offre une superbe puissance, atteignant 325 Wc grâce à la technologie de silicium cristallin la plus efficace au monde, mais de par son esthétique épurée, le nouveau panneau REC, entièrement noir, permet de constituer une installation solaire aux lignes pures qui s’intègre parfaitement au toit des habitations. La production est assurée au sein du site de fabrication de pointe verticalement intégré de REC à Singapour. Les premiers panneaux N-Peak Black seront disponibles à l’expédition en avril. C’est la quatrième innovation REC qui sort des chaînes de production depuis août 2018. De quoi positionner la marque en matière d’innovation et de technologie.

« L’esthétique des panneaux est plus importante que jamais. Avec l’augmentation de l’utilisation du solaire un peu partout, de plus en plus de nos clients professionnels et privés cherchent des équipements solaires qui soient aussi beaux que performants », déclare Cemil Seber, vice-président Marketing international et gestion produit à REC Group. « La nouvelle version haut de gamme et entièrement noire de notre série N-Peak répond à cette attente. Elle offre une efficacité énergétique de premier ordre – tout en étant simplement magnifique à voir. » Toute la série REC N-Peak repose sur la technologie TwinPeak de REC, intégrée dans une toute nouvelle génération de panneaux solaires. Ce sont les premiers au monde à combiner des demi-cellules monocristallines de type n et une conception en double panneau. La version entièrement noire, qui fournit une puissance nominale élevée (jusqu’à 325 Wc) est idéale pour les clients disposant d’une surface de toit réduite ou partiellement ombragée. Son cadre extrêmement robuste supporte des charges allant jusqu’à 7 000 Pa. Grâce à la conception du cadre, signée REC, le panneau offre une grande souplesse en termes d’options d’installation.

Esthétique et performances garanties

Avec les garanties de puissance et produit offertes par REC Group, les clients peuvent profiter plus longtemps des performances de leurs panneaux N-Peak Black. Le nouveau panneau est doté d’une nouvelle garantie produit REC de 20 ans, la plus longue du marché, et de cinq années de garantie supplémentaires pour les installations effectuées par des installateurs REC Solar Professional. REC garantit également une puissance nominale finale d’au moins 86 % après 25 ans de fonctionnement, de sorte que les clients peuvent s’attendre à une puissance garantie encore supérieure au cours de la durée de vie des panneaux. Non pas que les clients auront besoin de faire jouer leur garantie : REC Group jouit du plus faible taux de réclamations du secteur avec moins d’un panneau solaire renvoyé sur 10 000 panneaux produits.

Le nouveau panneau REC N-Peak Black a été présenté pour la première fois au salon Solar Solutions à Amsterdam (Pays-Bas), du 19 au 21 mars, et le sera prochainement aux salons Smart Energy à Sydney (Australie), du 2 au 3 avril, et Intersolar Europe à Munich (Allemagne), du 15 au 17 mai.

